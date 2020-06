Zwei alkoholisierte Autofahrer gestoppt

Die Polizei hat bei Kontrollen in Biberach und in Eberhardzell am Mittwoch und am Donnerstag zwei Autofahrer gestoppt, die alkoholisiert gefahren sind. Wie die Polizei berichtet, mussten die Fahrer ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben und sehen einer Strafanzeige entgegen. Am Mittwoch kontrollierte die Polizei gegen 21.45 Uhr in Biberach einen Autofahrer und am Donnerstag gegen 22.15 Uhr einen anderen Fahrer in Eberhardzell. Beide Männer hatten laut Polizei deutlich zu viel Alkohol getrunken, weshalb sie ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben mussten und nicht mehr weiterfahren durften.