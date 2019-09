Zwölfter Sieg im zwölften Spiel für die SG Reute-Biberach II

Für die Schachspieler der TG Biberach hat am Sonntag auch die Saison in der Landesliga und der B-Klasse begonnen. Die TG Biberach II und die Spielgemeinschaft (SG) Reute-Biberach II zeigten sich dabei noch nicht ganz gerüstet, mussten doch ausgerechnet gegen zwei Topfavoriten der Ligen weite Teile der Mannschaften ersetzt werden. Die TG II verkaufte sich deutlich unter Wert und kam mit 1,5:6,5 beim SK Markdorf unter die Räder. Besser machte es die SG II, die knapp mit 3,5:2,5 gegen den SK Markdorf IV gewann und damit seit ihrer Gründung vor einem Jahr weiterhin alle Spiele gewonnen hat.

Der Landesligaauftakt stand unter keinem guten Stern. Erst bekam die TG II nur mit Mühe und Not acht Spieler zusammen, dann musste auch Herbert Haberbosch 30 Minuten vor Spielbeginn absagen. Damit ging Brett fünf kampflos verloren. Während Andreas Ege am achten Brett im Läuferendspiel ein Remis vereinbaren konnte, hatte sich Richard Winter bereits in der Eröffnung mit einem Mißgriff in Nachteil gebracht. Er konnte den Schaden nicht mehr reparieren und Brett sieben ging verloren. Spitzenspieler Vadim Reimche hatte unterdessen im Mittelspiel eine Qualität, das heißt einen Turm gegen eine Leichtfigur verloren, und musste diesem Nachteil im weiteren Spielverlauf ebenfalls Tribut zollen. Trotz des 0,5:3,5-Zwischenstandes standen die Biber aber noch nicht auf verlorenem Posten.

Zunächst dokumentierte Tobias Merk seine große Spielstärke, setzte er seinen Gegner doch solange unter Druck, bis dessen Stellung in sich zusammenbrach. Der volle Punkt an Brett zwei war danach nur noch Formsache. Mit einem starken Auftritt hatte sich zudem Frank Zessin am vierten Brett eine Qualität und zwei Mehrbauern verschafft. Statt zum verdienten Sieg lief er aber in eine allerletzte taktische Falle und verlor urplötzlich. Ähnlich erging es Luzia Sander, die mit einem couragierten Auftritt zunächst große Vorteile an Brett sechs verbuchen konnte. Als ihr Angriff verflachte, brachte ihr Gegner seine Freibauern ins Spiel und trug gar den Sieg davon. Da passte es gut ins Bild, dass Eugen Röttinger mit klaren Vorteilen auf Sieg spielend seinen Mehrbauern nach einer Unachtsamkeit wieder einstellte und anschließend so von der Rolle war, dass er am dritten Brett die Zeitkontrolle überschritt. Anstatt eines möglichen 4:4 gab es am Ende eine überdeutliche 1,5:6,5-Niederlage – Markdorf war in den entscheidenden Momenten einfach cleverer und glücklicher gewesen.

Routiniert – mit zehn Jahren

In der B-Klasse Süd musste die zweite Mannschaft der Spielgemeinschaft aus TSV Reute und TG Biberach gleich auf zwei Spitzenkräfte verzichten. Zunächst war dann der neunjährige Damian Haffner bei seinem Debüt an Brett sechs gezwungen, die Waffen zu strecken. Er hatte stark begonnen, im weiteren Verlauf jedoch seinen König zu stark entblößt. Das kostete ihn entscheidendes Material. Wie gewohnt im Eilzugstempo war derweil Dennis Kiefel unterwegs, der voll auf Angriff spielte. Nach einem schönen Figurenopfer kam er entscheidend in Vorteil und stellte für seine zehn Jahre eine bereits große Routine unter Beweis, als er am vierten Brett sicher zum Ausgleich verwandelte. An Brett zwei hatte sich Youngster Erik Hobson hingegen zu viele Schwächen erlaubt und konnte seine Partie dieses Mal nicht mehr halten. Für den erneuten Ausgleich sorgte Spitzenspieler Benedikt Pfeifer.

Nun beschenkte sich Senior Scott Hobson zu seinem Geburtstag selbst und gewann ein zweischneidiges Bauernspiel. Sein Punkt an Brett fünf stellte die Weichen für den Erfolg. Die Verantwortung lastete am Ende auf der zwölfjährigen Belanna Haarmann, die bei ihrem Debüt kontrolliert spielte. Sie gewann zwar einen Bauern, da ein Sieg aber nur schwer zu erreichen gewesen wäre, wickelte sie mannschaftsdienlich in ein Remis ab und besiegelte damit am dritten Brett einen knappen aber verdienten 3,5:2,5-Erfolg. Saisonübergreifend haben die Mannschaften des TSV Reute und der TG Biberach damit im zwölften Spiel ihres Bestehens als Spielgemeinschaft den zwölften Sieg gefeiert.