Zuschuss zu Kosten der Ferienfreizeit

Auch in diesem Jahr können Familien mit Landesfamilienpass einen Zuschuss zu den Betreuungskosten der Stadtranderholung Paradiesle beantragen. Das Paradiesle findet von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 9. August, statt. Das Formular kann auf der Homepage heruntergeladen oder per E-Mail angefordert und noch bis Samstag, 23. März, eingereicht werden. Zudem bietet der Verein am 23.März von 9.30 bis 11 Uhr im Gemeindehaus St. Martin eine persönliche Beratung und Hilfe bei der Antragstellung an. Mitzubringen ist der Landesfamilienpass. Der Verein freut sich auch über an der Vereinsarbeit Interessierte und neue Mitglieder.

Informationen gibt es unter www.ferienfreizeit-Paradiesle.de und per E-Mail an freundeskreisparadiesle@gmx.de