Zuschuss soll Gründergeist wecken

Unternehmerisches Denken und Handeln fördern: Für ihr Vorhaben, den Gründergeist junger Menschen zu wecken und dafür konkrete Angebote innerhalb eines weitgefächerten Netzwerks zu schaffen, erhält die Hochschule Biberach (HBC) mit ihren Verbundpartnern Hochschule Ulm und Universität Ulm über zwei Jahre eine halbe Million Euro aus dem Fonds „Erfolgreich Studieren in Baden-Württemberg“.

Damit konnten sich die drei Partner des Hochschulverbunds „InnoSÜD“ bereits zum zweiten Mal erfolgreich bei einer Ausschreibung durchsetzen. „Unser Verbund, der die Region Donau-Iller-Riß unter die wettbewerbsfähigsten Regionen Europas bringen soll, beginnt Früchte zu tragen“, sagt André Bleicher, Rektor der Hochschule Biberach. Er freue sich, dass man in dieser Konstellation und mit Unterstützung des bayerischen Verbundpartners, der Hochschule Neu-Ulm, wieder einen Erfolg erzielen konnte.

„Wir möchten Studierende frühzeitig für die unternehmerische Selbstständigkeit begeistern“, meint Wissenschaftsministerin Theresia Bauer zur Idee aus Biberach und Ulm. Es gehe darum, ein positives Gründungsklima an den Hochschulen und – von da aus ausgehend – im ganzen Land zu erzeugen. „Junge Menschen sollen unsere Hochschulen als Persönlichkeiten verlassen, die mutig genug sind, etwas Eigenes zu machen und klug genug, damit Erfolg zu haben.“ Das gelinge der Hochschule Biberach und ihren Verbundpartnern auf vorbildliche Weise, so Bauer.

„Accelerate! SÜD“ – der Name bedeutet so viel wie Beschleunigung, Gas geben, Fahrt aufnehmen – beschreibt ein neuartiges didaktisches Konzept, das es den Studierenden aller beteiligten Hochschulen auch ohne betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse ermöglicht, unternehmerische Selbstständigkeit von Studienbeginn an zu erfahren – „in direkter Zusammenarbeit mit mittelständischen Unternehmen sowie institutionellen Partnern wie zum Beispiel der IHK“, sagt Cornelia Gretz. Die Gastprofessorin für Entrepreneurship der HBC hat die Federführung des Projekts übernommen: „Dadurch erhalten Studierende schon jetzt Einblicke in die spätere Berufstätigkeit“, beschreibt sie den Ansatz des Konzepts.

Herzstück von „Accelerate! SÜD“ ist ein Onlineportal, das alle Beteiligte, auch Unternehmen, digital miteinander verbindet. Hier werden Ideen eingespeist, bewertet und an interdisziplinäre Studententeams vergeben. Bei der Auswahl geeigneter Vorschläge prüft das Projektteam neben Nachfrageorientierung, Umsetzbarkeit und ökonomischem Potenzial vor allem den gesellschaftlichen Nutzen. Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft werden so in einen ständigen, wechselseitigen Innovationsprozess gebracht – „ganz im Sinne des Transfergedankens von InnoSÜD“, sagt Olga Pollatos, Vizepräsidentin für Lehre an der Universität Ulm

Der Verbund „InnoSÜD“

Mit innovativen Transferformaten einen nachhaltig wirksamen Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ermöglichen, das ist das Ziel des Hochschulverbunds „InnoSÜD“. Darin haben sich die Hochschulen Biberach, Neu-Ulm, Ulm und die Universität Ulm zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie ein dynamisches Innovationssystem schaffen, das die Region Donau-Iller-Riß als Bindeglied zwischen den Metropolregionen Stuttgart und München mittelfristig unter den wettbewerbs- und innovationsfähigsten Räumen Europas positioniert. Im Fokus stehen die für die Region wichtigen Themenfelder Energie, Mobilität, Gesundheit und Biotechnologie sowie Transformationsmanagement. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Projekt in der Bund-Länder-Initiative „Innovative Hochschule“ über eine Laufzeit von fünf Jahren.