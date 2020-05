Zuschuss für Platz am Ochsenhauser Hof

Im Rahmen der Städtebauförderung ist die Stadt Biberach für ihr Erneuerungsgebiet „Alter Postplatz/Saumarkt“ speziell für die Umgestaltung der Fläche um den Ochsenhauser Hof mit Fördermitteln in Höhe von bis zu 242 000 Euro berücksichtigt worden.

Gefördert von Bund und Land werden diese Finanzhilfen im Sonderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ (SIQ) bereitgestellt. Mit Blick darauf, dass das Förderprogramm möglicherweise für 2021 nicht mehr ausgeschrieben wird, hat die Sanierungsstelle der Stadt Biberach bereits im Oktober 2019 einen Antrag gestellt. Der Bewilligungszeitraum, in dem die Finanzhilfen abgerufen werden müssen, läuft bis zum 30. April 2024. Die Umgestaltung der Fläche um den Ochsenhauser Hof mit einer Größenordnung von circa 1300 Quadratmetern ist Teil einer Gesamtmaßnahme, die den gesamten Bereich Wielandstraße, Consulentengasse, Gießübelgasse, Zeughausgasse, Weberberggasse und Gymnasiumstraße umfasst.

Durch die Maßnahme soll die Fläche des Ochsenhauser Hofs für Menschen verschiedenster Altersklassen und Zugehörigkeiten in der Biberacher Innenstadt nicht nur ein Treffpunkt, sondern vor allem ein Aufenthaltsort in historischer Umgebung sein. Das Projekt befindet sich noch in der Planungsphase. Ein beauftragtes Büro aus München entwickelt derzeit die im Vorentwurf vorliegende Planung unter Berücksichtigung des Ende 2019 gefassten Gemeinderatsbeschlusses weiter.

Ziel der Verwaltung ist es, die Gesamtplanung noch dieses Jahr abzuschließen und die Maßnahme in zwei Bauabschnitten umzusetzen. Dabei soll der Platz um den Ochsenhauser Hof bereits nächstes Jahr unter Nutzung der Fördergelder aufgewertet werden. Die Wielandstraße und die Consulentengasse sollen dann im Jahr 2023 folgen.