Zuschuss für neue DRK-Rettungswache

Das Land fördert Investitionen in den Rettungsdienst im Regierungsbezirk Tübingen in diesem Jahr mit insgesamt rund 2,3 Millionen Euro. Davon profitiert auch der Kreis Biberach.

Das Regierungspräsidium Tübingen hat dieser Tage entsprechende Bewilligungsbescheide für vier Bauvorhaben an die Landesverbände der Hilfsorganisationen versandt. Dazu zählt auch der Neubau der DRK-Rettungswache an der Birkenharder Straße, unmittelbar neben der künftigen Sana-Klinik. „Damit leistet das Land einen wichtigen Beitrag zur Verkürzung der Rettungszeiten und damit zur Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung bei medizinischen Notfällen“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser.

Bezuschusst wird außerdem der Bau einer neue DRK-Rettungswache am Oberen Eselsberg in Ulm. Zudem wird der Bau eines Notarztstandorts am Klinikum Friedrichshafen bezuschusst. Für die genannten drei DRK-Maßnahmen fließen rund 2,1 Millionen Euro.

Der DLRG-Landesverband Württemberg erhält einen Förderanteil von ca. 170 000 Euro für den Neubau einer zentralen Station des Wasser-Rettungsdiensts in Wangen im Allgäu. Damit wird eine schnelle Hilfe für die Bevölkerung bei Unfällen auf Gewässern sichergestellt.