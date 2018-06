Zusammenstoß mit Dominoeffekt

Durch einen Fahrfehler hat eine 52-jährige Autofahrerin ihr eigenes und drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Gegen 13 Uhr war die Frau mit ihrem BMW auf der Waldseer Straße stadtauswärts unterwegs. Sie fuhr auf dem rechten Fahrstreifen. Weil sie zu weit nach links kam, streifte sie in der Nähe der Valanceallee einen Opel. Der fuhr ebenfalls in Richtung Jordan-Ei. Die Frau lenkte gegen und prallte gegen einen Hyundai. Der wartete auf der rechten Spur an der roten Ampel. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Hyundai gegen einen Renault, der vor ihm stand. Die 52-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Krankenwagen brachte sie ins Krankenhaus. Der Hyundai und der BMW der Unfallverursacherin waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschleppwagen bargen die Fahrzeuge. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 25 000 Euro.