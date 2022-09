„Zusammen in Vielfalt“ heißt das Motto des neuen Programms für das Herbst- und Wintersemester der vhs Biberach. Wie das vhs-Team mitteilt, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Hunderte Kurse, Vorträge und Führungen vom 19. September bis zum kommenden Februar organisiert.

„Wir wollen den Zusammenhalt fördern und der Vereinzelung entgegenwirken“, sagt vhs-Leiterin Effi Holland. Damit sei nicht nur das Programm auf inhaltlicher Ebene gemeint, sondern auch die Veranstaltungsform. So soll eine große Anzahl an Vorträgen und Kursen nicht nur als Präsenzveranstaltungen, sondern auch hybrid und online stattfinden. „Wir überbrücken so Distanzen im räumlichen Sinn und bieten den Teilnehmenden zudem mehr Flexibilität“, schreibt Holland in einer Pressemitteilung.

Auch im digitalen Pilotprojekt, das die vhs Biberach seit einem Jahr gemeinsam mit der vhs Laupheim vorantreibt, geht es darum, neue digitale Wege zu gehen. „Unter anderem wurde im Frühjahr und Sommer eine hybride Vortragsreihe für Senioren gemeinsam mit dem Ochsenhauser Hof ins Leben gerufen, die im September weitergeht“, sagt Holland.

Ebenso gibt es Vorträge aus den Bereichen Politik, Geschichte, Natur und Umwelt, Arbeitswelt und Wohnen sowie im Oktober die Georgischen Wochen samt einer Filmreihe.

Weitere Höhepunkte sind der Kunstherbst, am Samstag und Sonntag, 12. und 13. November mit drei Workshops, die verschiedene Künstler in der vhs anbieten. Neu sind auch eine Keramik- und Töpferwerkstatt sowie ein Workshop, in dem mit Draht gearbeitet wird. Wer sich musikalisch austoben will, für den ist der Körperpercussion- oder der Cajón-Workshop interessant.

Neben dem breiten Yoga-Angebot werden ab September auch Hatha-Yoga-Kurse rein online angeboten. Zudem gibt es hybride Formen bei Yin-Yang-Yoga und Yoga auf dem Stuhl. Neu im Bewegungsbereich sind unter anderem auch die hybriden Kurse „Aktiv im Alltag für Senioren“, „Bewegte Mittagspause“ und „Zirkelworkout“ sowie der Onlinekurs „Intervalltraining“. Dazu sind zahlreiche Vorträge zu Gesundheitsthemen geplant: Lebererkrankungen, Osteoporose, Tinnitus oder Rückenschmerzen sind Themen, zu denen sich Teilnehmende informieren können.

Wer es gerne kulinarisch mag, für den ist der Tortilla-Kochkurs oder das Gin Tasting das Richtige.

Die klassischen Sprachkurse erfreuen sich nach Angaben der vhs-Leitung weiter großer Beliebtheit. Neu im Herbst sind nicht nur zwei Online-Konversationskurse in Englisch sowie ein Online-Spanischkurs. „Wir haben ganz neu einen Lateinkurs, zwei Norwegisch- und drei Griechischkurse im Angebot“, sagt die zuständige Fachbereichsleiterin Ursula Sanwald. Seit der Ukraine-Krise werden auch die Erstorientierungskurse für Geflüchtete stärker nachgefragt. Hier lernen vor allem Menschen aus der Ukraine Deutsch, sie sind aber grundsätzlich für alle Nationen offen.

Der Bereich „Arbeit und Beruf“ wartet wieder mit Grundlagen- und Fortgeschrittenenkursen zu allen gängigen Office-Programmen sowie Seminaren zum Zehnfingerschreiben auf. Neben der bereits etablierten Online-Reihe zu Excel, bei der die einzelnen Seminare aufeinander aufbauen, gibt es eine weitere Reihe, die sich an Fortgeschrittene wendet und spezielle Themen in Excel aufgreift, die der Arbeitserleichterung dienen. Ganz neu ist in diesem Semester auch ein Kurs zum Thema Urheberrecht, der für Arbeit, Verein und Freizeit relevant sein dürfte. Denn heutzutage werden Inhalte im Netz kopiert, verändert und veröffentlicht ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob dies auch rechtens ist.