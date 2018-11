Zusätzlicher Line-Dance-Kurs

Die Turnabteilung des Sportvereins Stafflangen bietet von Mittwoch, 14. November, an einen zweiten Line-Dance-Anfängerkurs an. Denn der erste Kurs ist überbelegt. Der zusätzliche Line-Dance-Anfängerkurs der findet immer mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr im Sportzentrum des SV statt. Er läluft zehn Nachmittage mit je 90 Minuten. Line-Dance bedeutet Tanzen ohne Partner in Reihen oder Linien. Es fördere die Beweglichkeit, sei zugleich Gehirnjogging und für alle Alterstufen geeignet, teilt der Sportverein mit.