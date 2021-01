Zur Impfung: Die TG Biberach bietet einen Fahrservice an

Mit einem Shuttle-Bus zum Impfzentrum: Die Turngemeinde Biberach steht ihren Mitgliedern in der Corona-Krise zur Seite und bietet einen kostenlosen Fahrservice zu einem Impfzentrum an.

„Für uns als TG ist es selbstverständlich, dass wir auch in den momentan sehr schwierigen Zeiten unseren Mitgliedern tatkräftig mit all den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, unterstützen“, sagt Thiemo Potthast, Geschäftsführer der TG Biberach. Es sei außerdem unumgänglich die Gesellschaft bei dieser Mammutaufgabe zu unterstützen und die Ressourcen, die dem Verein zur Verfügung stehen, auch in diese Aufgabe mit zu investieren.

Wer über 80 Jahre alt ist und Mitglied der TG Biberach ist, kann sich ab sofort bei der Geschäftsstelle der TG Biberach melden und sich verbindlich für den Fahrservice anmelden. Bei der Anmeldung wird den Mitgliedern von der Geschäftsstelle der TG Biberach mitgeteilt, dass die TG ihre Mitglieder bei der Schutzimpfung unterstütz sowie einen kostenlosen Fahrservice zum Impfzentrum, in dem die Impfung stattfindet, anbietet. Die Mitglieder werden dann persönlich von den Mitarbeitern der Geschäftsstelle zu Hause abgeholt, zum Impfzentrum gefahren und nach der Impfung wieder zurück nach Hause gebracht. Wichtig dabei ist: Die TG macht keine Impftermine für ihre Mitglieder aus, das müssen die Impfwilligen im Vorfeld selbst erledigen.

Ziel ist es den Mitgliedern, die selbst nicht die Möglichkeit haben zu einem Impfzentrum zu kommen oder deren Familienmitglieder zu weit entfernt wohnen, um sie ins Impfzentrum zu begleiten, einen kostenlosen Fahrservice anzubieten.

Um die für einen Personentransport erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln problemlos einhalten zu können, werden von der TG Biberach für den Fahrservice ausschließlich Neun-Sitzer-Busse eingesetzt. Pro Fahrt wird damit nur eine Person transportiert oder sofern zum Beispiel Ehepaare oder Personen aus dem selben Haushalt parallele Impftermine haben, maximal zwei.

Mit der Aktion möchte die den Mitgliedern in der schwierigen Lage beistehen und auch nachhaltig dafür sorgen, dass mehr Menschen die Impfung wahrnehmen können.