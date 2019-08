Der FV Biberach will bei der TSG Balingen II in der Fußball-Landesliga mindestens einen Punkt holen und an die guten Leistungen aus dem Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart II anknüpfen. Die Partie findet auf dem Kunstrasenplatz der Bizerba-Arena in Balingen statt und wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Nach den zwei Niederlagen in der Liga in Laupheim und im eigenen Stadion gegen Schussenried ist der Druck für den FV Biberach zu punkten größer geworden, „Wir wollen schon zurück in die Erfolgsspur aus den ersten beiden Spielen und in Balingen nicht als Verlierer vom Platz gehen“, sagt FVB-Spielertrainer Florian Treske. Allerdings muss der Coach ohne seine eigentlichen Stammkräfte Timo Heimpel und Fabian Scheffold auskommen, die sich beide beim Spiel gegen Stuttgart verletzt haben und vermutlich einige Wochen ausfallen werden. „Noch ist es bei beiden Spielern nicht klar, was sie genau haben“, erklärt Treske.

So ist es gut, dass Jonathan Hummler aus seinem Kurzurlaub zurückgekehrt ist und wieder im Kader steht. Ob er von Anfang an spielen wird, ließ Treske offen, aber eine Option je nach Spielverlauf ist der Stürmer sicher. Treske weist auch darauf hin, dass man bei Balingen nie wisse, wer gerade auflaufe. Zumal die Regionalligamannschaft der TSG auch keinen guten Start in die Saison hatte und beim Heimspiel gegen Aufsteiger FC Gießen, das am Samstag angesetzt ist, unbedingt Punkte braucht. Dennoch geht Treske davon aus, dass der eine oder andere Spieler aus der „Ersten“ das Landesligateam von Trainer Joachim Koch verstärken wird. „Darauf sind wir auf jeden Fall eingestellt.“

Dass auf Kunstrasen gespielt wird, hält Treske für kein Problem, auch wenn der Gegner regelmäßig darauf trainieren könne. Der Biberacher Spielertrainer will auch in Balingen von seiner offensiven Spielphilosophie nicht abweichen. Die Mannschaft solle wieder hochwertigen Fußball zeigen und ihre Chancen im Spiel nach vorn suchen. Allerdings müsse man eben grobe individuelle Fehler vermeiden, denn sonst kassiere man wieder unnötige Gegentreffer. Insgesamt beschreibt der 32-jährige Ex-Profi die Stimmung in der Mannschaft als weiterhin sehr gut, schließlich habe man auch gerade mal vier Spiele absolviert. Zu einem solch frühen Zeitpunkt in der Saison dürfe man sich auch durch zwei Niederlagen in Folge nicht aus der Ruhe bringen lassen.