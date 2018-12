Zurück als Solo-Künstler

Der Biberacher Musiker Luca Göpper hat im Oktober dieses Jahres seine Debüt-Single veröffentlicht: „After All“ heißt sie. Am kommenden Mittwoch, 26. Dezember, spielt er seine neue Single und die ersten Songs seiner Solo-EP in der Biberacher Kulturhalle Abdera. Erstmals tritt der 20-Jährige mit dem Künstlernamen Luke Noa als Solo-Künstler auf. Musikalisch unterstützt wird er dabei von einer vollen Bandbesetzung. „Es ist immer etwas Besonderes hier in der Heimat zu spielen“, sagt Luca Göpper. „Das Abdera hat mich schon immer begleitet und das wird es auch in Zukunft.“

Von 2015 bis Ende 2017 trat Göpper mit seiner Band Luke Noa & The Basement Beats auf. Seit einem Jahr versucht sich der 20-Jährige auch Solo aus:„Ich möchte Musik zu meinem Vollzeitjob machen, dafür muss man viel Zeit, Geld und vor allem Herzblut investieren.“ Aber es lohne sich.

Vom Schüler zum Künstler

Rund eine Stunde wird Luke Noa am zweiten Weihnachtsfeiertag auf der Bühne im Abdera stehen. Zu hören sein, werden sowohl Teile seiner im nächsten Jahr veröffentlichten EP, wie auch Solo-Songs aus den vergangenen Jahren. „Der Konzertabend ist in Kooperation mit den verantwortlichen Abdera entstanden“, erzählt er. An dem Abend spielt er zwischen zwei anderen Künstlern. Den Start des Abends macht Fabio Battista, der frühere Furasoul-Frontmann, der inzwischen ebenfalls Solo unterwegs ist. Darauf folgt Luke Noa und danach Yi1.

Der Stil bei seinen neuen Songs habe schon Unterschiede zu den Bandzeiten, erzählt Göpper. Er habe sich neu ausprobiert und experimentiert: „Es haben sich ganz neue Freiräume und Platz für Experimente ergeben – das ging auch schon zusammen mit der Band, es ist nur so, dass die kreative Richtungsgebung jetzt voll bei mir liegt.“ Und das habe sowohl Vor- wie auch klare Nachteile, sagt er. „Nach wie vor gehört meine Musik aber ins Indie-Genre. Die neuen Songs haben aber auch ein paar Soul-Einschläge.“ Auf den einen Stil will er sich auch noch gar nicht festlegen müssen: „Ich bin gar nicht aktiv auf der Suche nach meinem Stil. Ich probiere mich einfach aus. Und damit bin ich noch lange nicht am Ende.“ Er hofft und glaubt trotzdem, dass Fans über die Jahre hinweg eine gewisse Konstante heraushören können.

Gerade hat er sein Abitur gemacht: „Viele füllen die Zeit nach dem Abitur damit zu verreisen oder arbeiten zwischendurch. Ich widme mich lieber voll der Musik.“ Der Schritt, nach der Schule Vollzeit Musik zu machen, fühle sich auch gar nicht so wie einer an. „Es war der sinnvollste Weg, den ich nach dem Abitur gehen konnte und will.“ Im Verlauf dieses Jahres sei er schon auf verschiedenen Festivals in Deutschland gewesen und war auch auf Support-Tour, hat also als Vorband gespielt.

Über diese Auftritte und Gagen komme so Geld zusammen, dass er in die neue EP investieren könne. Obwohl er so jung ist, produziert er so weit wie möglich selbst. „Ich habe keinen Produzenten und auch kein Label, ich kümmere mich selbst um alles.“ Das gebe ihm viel Freiheiten. Im kleinen Heimstudio habe er die Möglichkeit, den Entwurf eines Songs zu erstellen. „Meine absoluten Helden sind die Mumford & Sons. In ihrem Stil habe ich angefangen, Musik zu machen“, erzählt er. „Bei meinen alten Songs merkt man das noch.“

In den acht Jahren an der Musikschule Tritonal in Biberach habe er viel gelernt. „Seit ich zwölf war, hatte ich Gitarren- und Gesangsunterricht und man lernt dort wirklich sehr vielschichtig“, sagt er. Einer der Musiklehrer habe ihn damals auch dazu angestoßen, in einer Band mitzumachen. Vor vier Jahren stand er dann zum ersten Mal auf einer öffentlichen Bühne – bis Mitte 2019 kommt seine erste eigene EP. Ob er zukünftig wieder öfters in Biberach spiele, wolle er sich offen halten. „Hier in Biberach zu spielen, soll etwas Besonderes bleiben.“