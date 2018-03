Zum Schluss gibt es eine Skitaufe

Unter guten Voraussetzungen hat der Ski- und Boardkurs der TG Biberach stattgefunden. Die Bedingungen für die etwa 50 Teilnehmer, darunter auch sehr viele Neulinge im fortgeschrittenen Alter, waren aufgrund des sehr schneereichen Winters hervorragend.

Am ersten Wochenende ging es nach Balderschwang. Bei schönstem Wetter wurden die Teilnehmer durch geprüfte Skilehrer auf Instructor-Niveau in kleinen Gruppen auf die Herausforderung „Skifahren erlernen und verbessern“ zielgerichtet hingeführt.

Mit viel Spaß wurden die teilweise sehr heterogenen Gruppen, welche sich durch das Format „Ski und Board für alle“ oftmals ergeben, zum ersten Mal von Phillip Hartmann organisiert und geleitet.

Bei viel Neuschnee hatten die Teilnehmer am zweiten Wochenende in Ofterschwang viel Spaß und konnten das bereits Erlernte speziell mit diesem für Anfänger doch herausfordernden Untergrund umsetzen und erfolgreich meistern.

Am Abschlusstag ging es nach Steibis. Bei etwas schlechteren Sichtbedingungen wurde auch hier das Motto: „Vertrauen in die eigene Fähigkeit, Neues zu erlernen und Skifahren als Spaß zu definieren“ mehr als gefördert. Als krönender Abschluss fand die alljährliche, rituelle Skitaufe der neu hinzugekommenen Teilnehmer durch den Skilehrerpfarrer „Schorschi“ im Skistadl in Steibis statt.