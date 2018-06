Zum Public-Viewing nicht ohne Fan-Trikot

Auch die Biberacher jubeln wieder, wenn Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ein Tor schießt. Zwar spielt Deutschland erst am Sonntag, mit Fanartikeln decken sich dennoch schon einige ein. Auf dem Biberacher Marktplatz wird der Deutschlandfan auf jeden Fall fündig, was Fanartikel betrifft.

Das Sortiment im Drogeriemarkt Müller ist riesig: Von Deutschland-Schweißbändern über Deutschland-Schminke bis hin zu Riesen-Spielplänen findet man hier alles, was das Fan-Herz begehrt: Selbst Deutschland-Schnaps kann man hier kaufen. Konfetti-Bombe und Fan-Schal sind für manche beim Public-Viewing möglicherweise unentbehrlich. „Am besten verkauft sich aber immer noch die Deutschland-Fahne fürs Auto“, sagt Regina Fuchs. Immer wenn die Fanartikel vor großen Turnieren in die Regale kommen, setze auch eine große Nachfrage ein, so die Verkäuferin.

Anders sieht es hingegen im Schmuckgeschäft aus. „Leute assoziieren ein Schmuckgeschäft nicht sofort mit WM-Fanartikeln“, sagt Johanna Völckner, Verkäuferin bei Bijou-Brigitte. Die Nachfrage in ihrer Filiale sei erfahrungsgemäß gering, daher gebe es ein eher kleineres Angebot. Aber immerhin: Es gibt ein Angebot. Dieses reicht von Deutschland-Ohrringen, Deutschland-Haarbändern bis hin zu kleinen Klebe-Tattoos.

Wer noch keinen Getränkehalter für’s Fußball schauen hat, kann sich den in ziemlich ausgefallener Form im Deko-Geschäft Depot kaufen. Aufblasbar und in Fußballform ist er dort als Party-Accessoire erhältlich. Die Filiale bietet ebenfalls die beliebten Auto-Fahnen an. Dekorationsartikel in Deutschlandfarben findet man zwar nicht, Körper-Dekoration wird aber trotzdem angeboten: schwarz-rot-goldene Haarbänder, Ohrringe und Knicklichter sind im Angebot.

Sticker und Biografien

Selbst die Leseratten können dem Fußballfieber nicht entkommen: In der Buchhandlung Osiander werden Deutschland-Fans, egal welcher Altersklasse, fündig. „Kinder lieben zum Beispiel Panini-Sticker zum Einkleben. Das dazugehörige Stickerheft ist bei uns sehr beliebt“, sagt Verkäuferin Natascha Schweizer. Doch nicht nur für das Kinderherz ist etwas dabei. Wer zum Start der WM mit Wissen über die Spieler und Trainer prahlen will, kauft sich am besten eine der zahlreichen Biografien. Egal ob Klopp, Heynckes oder Özil – sie sind alle im Sortiment vertreten. „Darauf springen vor allem die Erwachsenen an“, meint Schweizer. Für die jüngeren Leser gibt es jedoch auch zahlreiche Fußball-Bücher. Was aber machen denn die, die noch zu klein zum Lesen sind? Für sie gibt es bei Osiander Fußball-Puzzles oder ein Fußball-Memory.

Und wer sich fragt, wo er eines der deutschen Nationaltrikots bekommt, der kann zu Sport Heinzel gehen. Egal ob Heim- oder Auswärtstrikot, ob Frauen- oder Herrentrikot – es ist alles verfügbar. Sparfüchse dürfen sich freuen, denn die DFB-Replica-Trikots sind gerade reduziert. Zwar seien die Trikots bei den Fans schon jetzt sehr begehrt, den großen Ansturm erwartet Verkäuferin Margarethe Binder jedoch erst, wenn Deutschland ein paar Mal gewonnen hat. Auch den passenden Fußball verkauft Sport Heinzel. „Für die große Fußball-Party haben wir eigentlich alles: Girlanden, Fahnen, Kappen und auch Schweißbänder – falls das Spiel so aufregend wird“, sagt Binder.