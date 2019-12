Zum Jahresabschluss wartet ein guter Bekannter

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach reisen zum Jahresabschluss zur SG Herbrechtingen-Bolheim. Die SG wird von Cosmin Popa trainiert, der zuvor viele Jahre bei der TG die Kommandos gegeben hat. Anpfiff ist am Sonntag um 17 Uhr in der Herbrechtinger Bibrishalle.

Nachdem die TG um Trainer Dominic Ellek ihr letztes Heimspiel des Kalenderjahrs am vergangenen Wochenende mit 31:27 gegen BW Feldkirch gewonnen hat, geht es am Sonntag darum das Handballjahr mit einem weiteren Sieg erfolgreich abzuschließen. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Cosmin Popa. Nachdem Popa die TG fünf Jahre lang erfolgreich betreut hatte, legte er sein Amt bei in Biberach zum Saisonende nieder. Sein Co-Trainer Ellek übernahm und Popa suchte eine neue Herausforderung und wurde vom Ligakonkurrenten SG Herbrechtingen-Bolheim verpflichtet.

Die SG hatte einen schwierigen Saisonstart. Als Absteiger aus der Württembergliga erlebte die Mannschaft einen Umbruch. Einige Spieler haben den Verein verlassen. Der aktuelle Kader ist sehr jung und besteht zum Großteil aus Spielern aus der eigenen Jugend. Neben Popa stieß mit Bogdan Marin ein weiterer Ex-Biberacher zur SG. Neben dem Kreisläufer konnten die Herbrechtinger mit Torhüter Adalbert Konkel einen echten Leistungsträger verpflichten. Sehr ungünstig verliefen die ersten Spiele der SG. Es dauerte bis zum sechsten Spieltag, bis der erste Sieg eingefahren werden konnte. Seitdem läuft es besser für Popas Mannschaft. Drei Mal in Serie gewann die SG, hinzu kamen drei Unentschieden.

Mit 9:15 Punkten liegen die Gastgeber derzeit auf Platz zehn der Tabelle. Ein wenig davor rangiert die TG mit 12:12 Zählern. Für die TG war es vor Wochenfrist nach einigen ärgerlichen Niederlagen wichtig, auch mal ein Spiel in den letzten zehn Minuten zu entscheiden. „Das ist sehr wichtig für die Moral der Mannschaft. Wir haben gezeigt, dass wir auch in einer engen Schlussphase einen kühlen Kopf bewahren können“, erklärt Ellek. Allerdings gibt es weitere Dinge zu verbessern für Ellek und seinen Trainerkollegen Simon Kruse. In der Abwehr gab es auch gegen Feldkirch wieder Abstimmungsprobleme, die es abzustellen gilt. Das letzte Spiel des Jahres wäre aus Sicht der TG ein guter Zeitpunkt dafür.