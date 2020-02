Zum ersten Mal drei Punkte in diesem Jahr

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach haben am Samstag gegen den TSV Ellwangen den ersten dreifachen Punktgewinn in diesem Jahr gefeiert. Die TG setzte sich mit 3:1 durch. In einem souveränen Spiel behielten die Biberacher Volleyballerinnen die Oberhand und brachen den Fünf-Sätze-Fluch.

Viel Angriff- und Annahmetraining hatten die Vorbereitung auf die Gegner in den vergangenen Trainingseinheiten geprägt. Die TG-Volleyballerinnen hatten sich auf die starken Aufschläge der Spielerinnen aus Ellwangen eingestellt. Dies bewiesen sie in den ersten beiden Sätzen mit einem souveränen Spielfluss. Mit vielen richtigen Entscheidungen und einem guten Spiel konnte die TG Biberach das Spiel ständig dominieren, sodass sie die Sätze deutlich für sich entscheiden konnte (25:16; 25:9).

Die deutlichen Ergebnisse führten jedoch dazu, dass die TG in den Verwaltungsmodus schaltete und die Sätze von einer lethargischen Stimmung geprägt waren. Im dritten Satz reichte die Leistung dann nicht mehr aus. Die TG hatte nicht nur spielerisch, sondern auch mental den Faden verloren. Ebenfalls ließ die Konzentration nach, sodass die Biberacherinnen nicht auf Gegenaktionen seitens der Ellwangerinnen vorbereitet waren. Somit musste dieser dritte Satz aufgrund vieler eigener Fehler mit einem 18:25 zurecht abgegeben werden. Der vierte Satz verlief etwas spannender. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem die TG nicht aufgab.

Obwohl Biberach immer einige Punkte vorne lag, hatte man nie wirklich das Gefühl, dass es den Satz auf jeden Fall für sich entscheidet. Dies lag zum Teil auch an den fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen, die auf beiden Feldhälften für Unruhe sorgten. Die TG-Volleyballerinnen schafften es zwar nicht, ihr Spiel zu beruhigen, konnten den vierten Satz aber mit einem 25:20 und somit das gesamte Spiel für sich entscheiden.

Trainer Stefan Hecht war stolz auf seine Mannschaft, besonders auf die Leistung in den ersten beiden Sätzen und auf die richtige Einstellung auf dem Feld. Trainer Hecht: „Der Drei-Punkte-Sieg war sehr wichtig, da wir in der Tabelle oben bleiben wollen. Ich freue mich vor allem für die Mädels, die diese Woche unglaublich trainiert haben und dann auch ein unglaubliches Spiel in den ersten zwei Sätzen auf das Feld gebracht haben. Im vierten Satz haben sie die richtige Einstellung wieder an den Tag gelegt, um die drei Punkte nach Hause zu bringen“.