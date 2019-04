Zum Auftakt der zehnten Baden-Württembergischen Meisterschaften im Poetry-Slam findet am 9. Mai eine Eröffnungsgala statt

Der Startschuss zu den zehnten baden-württembergischen Meisterschaften im Poetry Slam fällt am Donnerstag, 9. Mai, um 20 Uhr in der Gigelberghalle in Biberach. Die Gäste des Moderators Tobias Meinhold sind internationale Legenden aus der Poetry-Slam-Szene. „Ein würdiger Auftakt für unsere Meisterschaften“, sagt Meinhold. Die Wortkünstler hat hauptsächlich Tobias Heyel, einer der Organisatoren, ausgewählt. Er ist selbst Teil des Slam-Teams „Großraumdichten“ das an der Eröffnungsveranstaltung auftritt.

Ein Bestsellerautor, ein Poetry Slammer, ein studierter Philosoph und ein Gitarrist kommen in eine Bar. Das könnte der Anfang von einem eher mittelmäßigen Witz sein, wenn es sich nicht bei allen vier Personen um Sebastian23 handeln würde. Der Veranstalter Tobias Meinhold wollte den gebürtigen Duisburger schon lange nach Biberach holen: „Er ist einfach eine Rampensau, seine Auftritte gigantisch“. Sebastian Rabstahl slammt für Bochum und ist fest in der Poetry-Slam-Szene verankert – 2008 wurde er deutschsprachiger Poetry-Slam-Meister. Er spielt gekonnt mit der Sprache, fühlt dem Zeitgeist auf den Zahn und bohrt nach Metaphern bis es knistert. Das bedeutet nichts, klingt aber interessant.

Renato Kaiser stand zum ersten Mal 2005 beim Poetry Slam auf der Bühne. Der Schweizer gewann im selben Jahr seinen ersten Slam und entwickelte sich in der folgenden Zeit zu einem der bekanntesten Slammer im deutschsprachigen Raum – 2012 wurde er Poetry-Slam-Schweizmeister. Renato Kaiser ist wohnhaft in Bern und trifft mit einer Mischung aus Satire, Spoken Word und Comedy ins Hirn, ins Herz und vor allem ins Zwerchfell. Er balanciert zwischen Vernunft und Wahnsinn, zwischen Vordergrund und Hintersinn, zwischen Ernst und Witz, ohne dabei je den Halt oder die Haltung zu verlieren.

Yasmo schreibt seitdem sie denken kann und wurde damit früh zu einer der erfolgreichsten Slam-Poetinnen und Spoken-Word-Künstlerinnen Österreichs. Die Wienerin studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaften, schrieb Kolumnen für österreichische Zeitschriften und veröffentlicht Musik als Rapperin. 2009 gewann die heute 29-Jährige in Düsseldorf als erste Österreicherin bei der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaft den U20-Wettbewerb – 2013 als erste Frau den Titel des österreichischen Meisters im Poetry Slam.

Den modernen Dichterwettstreit gibt es natürlich nicht nur als Einzeldisziplin sondern auch im Team. Bei der Eröffnungsgala in Biberach dürfen wir das Slam-Team mit den meisten Teilnahmen an der deutschsprachigen Meisterschaft begrüßen: Großraumdichten. Die Poeten Pauline Füg und Tobias Heyel arbeiten seit 2005 zusammen. Sie sprechen ihre Texte im Duett und spielen synchron sowie zeitversetzt mit den Sätzen. Untermalt wird das ganze von melodischen Elektrobeats und bewegten Bildern.

Die letzte Künstlerin des Abends stammt aus Simbabwe: Linda Gabriel ist gerade zufällig auf Tour durch Europa und slammt sowohl auf Englisch als auch in ihrer Muttersprache Shona – je nachdem was den Inhalt ihrer Texte besser ausdrückt. Sie benutzt die Bühne um unausgesprochene Geschichten zu erzählen und über Tabuthemen zu sprechen: Oftmals handeln ihre Texte von Gleichberechtigung und Herausforderungen denen Frauen im Alltag gegenüber stehen. Die Poetin ist außerdem Modedesignerin, organisiert Festivals und leistet Entwicklungshilfe.