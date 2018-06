Zuger belegt Platz 18 in Tübingen

Daniel Zuger von der TG Biberach hat beim international besetzen Tübinger Erbe-Lauf über zehn Kilometer den 18. Platz in der Gesamtwertung belegt. Da die zehn schnellsten Läufer Geldpreise erhielten, waren auch einige deutsche Spitzenläufer mit am Start.

Die kupierte Strecke, die in drei Runden aufgeteilt war, führte über Asphalt und Kopfsteinpflaster durch die Tübinger Altstadt. Zuger stellte mit 34:58 Minuten und dem zweiten Platz in der Altersklasse 30 seine derzeitige sehr gute Form erneut unter Beweis. Charles Maina aus Kenia gewann den Lauf in 29:16 Minuten bei den Männern. Den Sieg bei den Frauen sicherte sich Maryanne Wanjiru (Kenia) in 33:40 Minuten. 1600 Starter waren insgesamt beim Erbe-Lauf vertreten.