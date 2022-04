Züchterisches Juwel in Biberach

Mit Frühlingsbeginn hat auch die Servicestation des Haupt- und Landgestüts Marbach in Biberach wieder geöffnet. Mit „Revival“ bezieht ein züchterisches Juwel die Beschälerbox auf der Servicestation, teilt der Pferdezuchtverein Biberach mit.

„Revivals“ Großmutter „Poesie“ war laut Verein eine Legende als Zuchtstute, schon zu Lebzeiten wurde ihr im brandenburgischen Gestüt Neustadt-Dosse ein Denkmal gesetzt. Mit ihren Nachkommen hat „Poesie“ weltweit die Dressurpferdezucht beeinflusst. „Revials“ Mutter ist die Vollschwester der zweifachen Bundeschampionesse und Weltmeisterin der jungen Dressurpferde „Poetin I“.

Und wenn schon die Mutterlinie „Gänsehautfeeling“ verursacht, dann findet man über die Vaterlinie des Elitehengstes „Rubin-Royal“ das so seltene, wie wertvolle R-Blut mit den bedeutenden Vatertieren „Rohdiamant“, „Rubinstein“ und „Ramzes AA“.

Dass dieser elegante Junghengst nach Biberach kommt, ist der umtriebigen Landoberstallmeisterin Astrid von Velsen-Zerweck zu verdanken, die den Dreijährigen gleich nach seiner Körung anpachten konnte. In Biberach kommt er in beste Hände, denn die Leitung der Service-Station obliegt wieder Melanie Lott, die in den vergangenen Jahren alle ihr anvertrauten Hengste sportlich vorgestellt und oft bis zur schwersten Klasse gefördert hat. Auch der Vorsitzende des Pferdezuchtvereins Biberach Bruno Hummler freut sich über den Neuzugang: „Mit Revival sind wir im Dressurbereich bestens aufgestellt, das R-Blut passt hervorragend zur Stutengrundlage im Pferdezuchtverein Biberach.“

Für den Springsport stehen auch für die Zuchtsaison 2022 wieder zwei Hengste im Natursprung zur Verfügung. Der jetzt sechsjährige DSP-Prämienhengst „Quite Great“, der im vorigen Jahr mit seinem ersten Fohlenjahrgang für Aufsehen sorgte. Auf den Turnieren bestätigte „Quite Great“ die in ihn gesetzten Hoffnungen. Der Hengst aus der Zucht des Haupt- und Landgestüts Marbach zeigt ein vermögendes Springen, viel Rittigkeit und eine hervorragende Bewegungsqualität. Neben „Quite Great“ bezieht, wie im Vorjahr, „Narcing“ die Beschälerbox. „Narcing“ ist ein imposanter Springhengst aus der „Darco-Der Löwe xx“-Hengstlinie und hat ein Pedigree mit internationalen Leistungsgaranten. Der jetzt vierjährige Schimmelhengst ist im Besitz von Olympiasieger Lars Nieberg und Europameister Hendrik Snoek. Auch „Quite Great“ und „Narcing“ werden von Melanie Lott weiter gefördert und auf Turnieren vorgestellt.

Die tierärztliche Betreuung der Stuten liegt auch dieses Jahr wieder in den bewährten Händen der Tierärzte Franz Depfenhardt und Dr. Klaus Banzhaf.