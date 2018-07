Zu viel nackte Haut? So reagieren Schulen auf Schülerinnen mit zu knapper Kleidung

Eine Schule in Bayern greift jetzt durch: Dort werden an Schülerinnen mit zu knapper Kleidung XXL-Shirts verteilt, um zu viel nackte Haut zu verstecken. Auch in Biberach sind kurze Hotpants an Schulen kein Einzelfall. Wie die Schulen mit diesem Thema umgehen und wie sie die Idee mit den übergroßen T-Shirts finden? Die SZ hat bei einigen Schulleitern nachgefragt.

An der Matthias-Erzberger-Schule (MES) im Biberacher Berufsschulzentrum (BSZ) ist die passende Kleidung der Schüler durchaus ein Thema. „Wir haben die Lehrkräfte schon darüber aufgeklärt, dass sie Schüler darauf hinweisen müssen, wenn sie unangemessen gekleidet sind“, sagt Schulleiterin Hildegard Ostermeyer. „Die Kleidung muss den Ansprüchen eines Arbeitgebers genügen.“

Mehr entdecken: Zu viel nackte Haut ist in den Schulen tabu

Dass dies nicht immer der Fall ist, das hat Hildegard Ostermeyer schon erlebt. „In Einzelfällen kommt es schon mal vor, dass Schülerinnen das übertreten und die guten Sitten nicht einhalten“, so die Schulleiterin. „Wir nehmen sie dann zur Seite und reden mit ihnen, das funktioniert dann ganz gut.“

Das mit den XXL-T-Shirts habe sich die MES auch schon überlegt: „Wir haben T-Shirts, die wir für Messeauftritte verwenden, aber die sind für andere Zwecke noch nicht zum Einsatz gekommen.“ Das Thema mit der Kleidung komme immer mal wieder auf „und ist immer abhängig von der aktuellen Mode“. „Kurze Hosen und knappe Oberteile sind eben gerade in Mode.“ Zum Glück sei es im BSZ im Sommer eher kühl, so dass die jungen Frauen schnell frieren, wenn sie zu leicht bekleidet sind.

Einschreiten, wenn nötig

Ganz so offen wie Hildegard Ostermeyer sprechen nicht alle Schulen über das Thema. Manche wollen sich dazu gar nicht äußern. Ralph Lange, Schulleiter des Wieland-Gymnasiums (WG) , äußert sich schon, sieht aber am WG keinen Handlungsbedarf. „Mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass die Schülerinnen zu kurze Kleidung tragen oder extrem freizügig sind.“ Was er auffallender findet, sind die Schimpfwörter oder Sprüche auf manchen T-Shirts. „Da schreiten wir dann schon manchmal ein, wenn es grenzwertig ist“, sagt Lange. Das würde er auch tun, wenn er Bedarf bezüglich zu knapper Kleidung sehen würde.

Auch für Renate Granacher-Buroh, Schulleiterin der Karl-Arnold-Schule am BSZ, ist das Thema nicht so präsent. „Wir haben nur 20 Prozent Schülerinnen, der Rest ist männlich. Bisher gab es keinen Fall, bei dem wir einschreiten mussten.“ Es habe mal eine Situation gegeben, aber die sei schnell geklärt worden. Denn wenn die Kleidung doch mal unpassend ist, würde die Klassenlehrerin die Schülerinnen darauf aufmerksam machen. „Und das funktioniert dann ohne Probleme“, sagt Renate Granacher-Buroh. „Größtenteils sind unsere Schüler schon im Berufsleben und kennen die Regeln.“

Der Leiter des Bischof-Sproll-Bildungszentrums (BSBZ) in Rißegg, Markus Holzschuh, sieht bei seinen Schülern ebenfalls kein Problem: „Also jedenfalls nicht so, dass wir dagegen vorgehen müssten. Wenn es etwas gibt, klären wir das mit den Schülern und den Eltern.“ Dass an einer Schule XXL-Shirts verteilt werden, empfindet er als nicht authentisch: „Wir würden das mit den Betroffenen regeln.“ Ansonsten sieht Markus Holzschuh die Sache entspannt: „Mädchen tragen heutzutage nun einmal Hotpants, das ist eben gerade angesagt.“