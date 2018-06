Zu viel Fürsorge schadet Kindern

Verkehrschaos zu Unterrichtsbeginn, weil Eltern ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Schultür fahren. Mütter, die ihren Kindern die Schulranzen bis ins Klassenzimmer hinterhertragen – nur, um dann die Hausaufgaben von der Tafel abzuschreiben oder den Klassenlehrer noch schnell in ein Gespräch über die Leistungen ihres Kindes zu verwickeln. Und Väter, die sich mit einer Pizza im Schulgebäude treffen, um den Unterrichtsschluss ihrer Schützlinge abzuwarten und selbige sicher nach Hause zu geleiten.

Was klingt wie die Szenen aus einer Komödie, ist für Beate Jeske, Schulleiterin der Biberacher Braith-Grundschule, Alltag. All diese Dinge hat sie in den vergangenen Jahren genau so erlebt. Die sogenannten Helikoptereltern, also Eltern, die sich überfürsorglich um ihre Kinder kümmern, machen ihr und ihren Kollegen seit einigen Jahren zu schaffen. „Wir verschicken immer wieder Elternbriefe, in denen wir darauf hinweisen, dass es – auch unter Sicherheitsaspekten – nicht angebracht ist, wenn sich Eltern ohne ersichtlichen Grund im Schulgebäude aufhalten“, sagt Jeske. Etwa zwei Wochen würde nach solchen Schreiben Ruhe einkehren. „Dann geht es wieder von vorne los.“

Die Lehrer der Braith-Grundschule möchten das nicht mehr akzeptieren. Seit einiger Zeit weist ein Schild an der Schultür nun darauf hin, dass es die Kinder „ab hier alleine schaffen“. Weil das jedoch nicht alle abzuschrecken scheint, kontrollieren Hausmeister und Lehrer bei Schulbeginn die Eingangstür zusätzlich. „Manche Eltern geben ihre Kinder jetzt zwar am Eingang ab, laufen aber um das Schulgebäude herum und drücken sich die Nasen an den Scheiben platt, um zu sehen, ob es ihre Kinder auch wirklich bis ins Klassenzimmer schaffen“, erzählt Jeske. Dabei sei vielen überhaupt nicht bewusst, dass den Kindern das vor ihren Mitschülern peinlich sei.

Problem auch bei älteren Kindern

Auch an der Biberacher Hochschule ist der Begriff „Helikoptereltern“ mittlerweile bekannt. „Es gibt Eltern, die an Infotagen das volle Programm mitmachen“, sagt Rolf Litterst, Leiter der Studentischen Abteilung. Manche würden auch bei ihm anrufen, um sich zu erkundigen, wie das Studium des Kindes so läuft. „Diese Infos gebe ich dann natürlich nicht ohne das Einverständnis der Studenten heraus – schließlich sind sie erwachsen und können selbst entscheiden, wer über ihren Leistungsstand informiert wird.“ Allerdings, so Litterst, seien die „Helikoptereltern“ kein neues Phänomen. „Solche Eltern gab es schon immer. Richtig finde ich es trotzdem nicht, Kinder in diesem Alter noch zu bevormunden.“

Marcus Pfab von der Biberacher Dollinger-Realschule hingegen kann durchaus einen Wandel im Verhalten der Eltern erkennen. „Es gibt einfach mehr Extreme: Mehr Kinder, die sich selbst überlassen werden und mehr Kinder, die überbetreut werden“, sagt er. Beispielsweise habe sich ein Vater einmal bei ihm beschwert, weil sein Kind eine schlechte Note in einem Physikreferat bekommen habe. „Er sagte mir am Telefon, das könne nicht sein, weil er das Referat doch so gut vorbereitet habe“, erzählt der Schulleiter und lacht. Für das Verantwortungsgefühl der Kinder sei ein solches Verhalten nicht gerade förderlich. „Allerdings finde ich es schlimmer, wenn die Kinder von ihren Eltern komplett alleingelassen werden. Und das sind die Fälle, die nicht immer augenscheinlich sind“, erklärt er. Immer wieder gebe es beispielsweise Kinder, denen während des Unterrichts schlecht werde. „Wenn wir nachhaken, finden wir dann oft heraus, dass sie nichts zum Frühstück bekommen haben.“ Laut Marcus Pfab scheinen viele Eltern das richtige Maß in Sachen Fürsorge nicht mehr zu finden. „Obwohl es natürlich auch Eltern gibt, mit denen wir konstruktiv zusammenarbeiten“, sagt er.

Die Biberacher Kinderpsychologin Renate Crasemann warnt allerdings vor einer Stigmatisierung aller überfürsorglichen Eltern. „Natürlich ist es wichtig, die Kinder zur Selbstständigkeit zu erziehen, schließlich müssen sie ihren eigenen Weg finden. Aber die Gründe, warum sich Eltern extrem kümmern, können ganz individueller Natur sein.“ Beispielsweise gebe es Fälle von Mobbing, in denen sich die Kinder nur ihren Eltern und nicht den Lehrern anvertrauen wollten. „Wenn es allerdings nur darum geht, dass die Eltern ihre Trennungsängste nicht überwinden können, ist dieses Verhalten natürlich nicht in Ordnung“, sagt sie. Aber um das herauszufinden, müsse man mit den Eltern sprechen.