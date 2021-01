Zu Hause fit bleiben mit der TG Biberach

Bewegungsangebote sind in diesen schweren Zeiten für Menschen aller Altersklassen sehr wichtig. Deshalb bietet die Turngemeinde (TG) Biberach ab Montag, 18. Januar, sieben unterschiedliche Online-Sportkurse zu günstigen Konditionen an. Wer früh bucht, kann bei der TGfit zusätzlich sparen. Außerdem ist ein Einstieg in den laufenden Kurs jederzeit möglich.

Regelmäßige körperliche Bewegung ist ein sehr wichtiger Baustein für die körperliche und geistige Gesundheit. Dadurch wird beispielsweise das Immunsystem gestärkt, die körperliche Leistungsfähigkeit erhalten und das Wohlbefinden gesteigert. Viele Menschen, vor allem im Alter, leiden immer mehr unter chronischen Schmerzen, 80 Prozent dieser Schmerzen sind in irgendeiner Form mit dem Bewegungsapparat verbunden. Schmerzen, Bewegung und Sport stehen in einer gegenseitigen Beziehung, heißt es in der Pressemitteilung der TG Biberach. Eine sinnvolle und regelmäßige sportliche Betätigung und Bewegungsausführung könnten Schmerzen auf Dauer lindern und insbesondere die subjektiv empfundene Lebensqualität verbessern. Gründe genug, sich auch in Zeiten der Corona-Pandemie regelmäßig zu bewegen.

Es muss nicht immer körperlich intensiv sein, auch Beweglichkeitstraining und Entspannungstechniken können dabei helfen, ausgeglichen und entspannt zu bleiben.

Insbesondere Senioren und Personen mit Vorerkrankungen zählen zu den Risikogruppen. Und genau für diese Menschen ist es daher umso wichtiger sich in dieser Zeit fit und gesund zu halten. Zur sportlichen Abstinenz kommt bei diesen Gruppen zusätzlich noch die soziale Abstinenz dazu. Durch das Ausfallen der Freizeit- und Sportangebote fühlen sich viele Senioren und körperlich eingeschränkte Personen sehr einsam, diese Einsamkeit soll durch die wöchentlichen Online-Kurse zusätzlich etwas aufgehoben werden.

Explizite Online-Sportangebote für Senioren finden jeweils vormittags statt. Bei technischen Unklarheiten und Fragen steht die Geschäftsstelle der TG Biberach den Senioren und natürlich allen Teilnehmern jederzeit gerne zur Verfügung.

In dem Kurs Beweglichkeitstraining, der immer dienstagmorgens von 9 bis 10 Uhr stattfindet, werden die zur Verkürzung neigen Muskelgruppen gedehnt, die großen Gelenke mobilisiert und das Körpergefühl geschult. Entspannungstechniken und Atemübungen runden das Angebot ab.

Der Kurs Gymnastik-Mix mit Haushaltsgegenständen, findet immer mittwochs von 9 bis 10 Uhr statt und bietet funktionelles Ganzkörpertraining mit Fokus auf ein leichtes Ausdauer- und Krafttraining. Um das Training abwechslungsreich und kreativ zu gestalten werden in das Training kleine Haushaltsutensilien wie Wasserflaschen, ein Stuhl oder ein Handtuch mit einbezogen.

Der Kurs der Rückenfitness, der immer montagabends von 17 bis 18 Uhr und freitagmorgens von 8.30 bis 9.30 Uhr stattfindet, bietet ein funktionelles Ganzkörpertraining mit Fokus auf die Rumpfmuskulatur und die Stärkung der Wirbelsäule.

Diese modernen und gleichzeitig vielseitigen Fitnessangebote am Abend bieten mit einem sportlichen Mix aus Fitness, Pilates, Rücken- und Faszientraining einen idealen Ausgleich zum Alltag und zielen auf eine systematische Ganzkörperkräftigung ab. Der Kurs Gymnastik-Mix findet immer am Mittwochabend von 18.30 bis 19.30 Uhr statt.

Im Anschluss werden beim intensiven Activity Workout, dass auch immer am Mittwochabend von 19.45 bis 20.45 Uhr stattfindet, auch Fitnesstrends wie Core- oder Intervall-Training eingebunden.

In dem Kurs Mama fit, Baby mit, am Freitagmorgen von 10 bis 11 Uhr sind Mütter nach der Rückbildung angesprochen, die gemeinsam nach der Schwangerschaft wieder fit werden möchten und sich in ihrem Körper wieder wohlfühlen möchten.

Durch ein gezieltes Muskel- und Ausdauertraining werden Rückenschmerzen, Nackenverspannungen und Beckenbodenschwäche reduziert. Die Babys können in das Training eingebunden werden, es sind aber auch Mütter willkommen, die ohne Babys trainieren möchten.

Alle Kurse starten ab der Woche vom 18. Januar und überdauern eine Länge von acht Wochen. Die Gebühren für einen Kurs belaufen sich auf 40 Euro. Wer sich bis zum 13. Januar anmeldet erhält einen Frühbucherrabatt und zahlt nur 32 Euro anstatt 40 Euro.