Zu Besuch beim Engel des Christkinds

Unzählige Stände, gebrannte Mandeln, Duft von Punsch und Glühwein - und mittendrin ein Christkindles-Engel, um den sich die Kinder nur so scharen. Auch dieses Jahr ist auf dem Biberacher Christkindles-Markt wieder das Häuschen aufgebaut, in dem Kinder ihre Wunschzettel schreiben oder malen können. Dabei besteht ebenfalls die Möglichkeit, dem Engel, der natürlich nicht fehlen darf, einen Besuch abzustatten. Die Rolle des Engels wird während der zweiwöchigen Marktzeit immer auf verschiedene Schultern verteilt. Die SZ-Schülerreporterinnen Sophie und Katharina haben sich mit Maxi Hollburg getroffen, die auch in das Engelskostüm geschlüpft ist.

Die 22-Jährige kommt aus Ochsenhausen und studiert derzeit Soziale Arbeit in einem dualen Studiengang. Was hat sie bewogen, in der Christkindlespoststelle mitzuwirken? Maxi Hollburg hat dieses Jahr zum ersten Mal die Rolle des Engels übernommen. Ganz zufällig sei sie über eine Annonce auf diese doch etwas ausgefallene Tätigkeit gestoßen. Sofort habe sie sich angesprochen gefühlt, da sie gerne mit Kindern zu tun hat.

Warme Sachen gegen die winterliche Kälte

„Man muss keine besonderen Fähigkeiten besitzen, lediglich Offenheit, Freundlichkeit und ein offenes Ohr für Kinder sollte man haben“, erzählt Maxi Hollburg. Nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche und Erwachsene gesellen sich zu ihr, um einen Wunschzettel abzugeben oder einfach nur ein Foto auf der Weihnachtskutsche zu machen.

Ein eigenes Engelskostüm muss man für seinen Einsatz nicht mitbringen, weil das gesamte Equipment von der Stadt bereitgestellt wird. Dieses besteht aus einem weißen, langen Engelskostüm, einer goldlockigen Perücke und einem ebenso golden glänzenden Buch. Darunter braucht es allerdings warme Sachen gegen die winterliche Kälte, denn der Einsatz dauert zwischen zwei und drei Stunden.

Was passiert mit den Wunschzetteln?

Obwohl bei den Weihnachtsengeln immer viel los ist und unzählige Wunschzettel abgegeben werden, werden diese nicht einfach irgendwo zur Seite gelegt, sondern gelesen und anschließend beantwortet. „Die Kinder sollen ja wissen, dass ihre Wünsche angekommen sind und gelesen wurden“, meinte Maxi Hollburg. Hierbei erhält das Christkind Unterstützung durch Auszubildende der Stadtverwaltung, die jedem Kind, das auf dem Wunschzettel seine Adresse angibt, noch vor Weihnachten einen Antwortbrief vom Christkindle zukommen lassen.

Am meisten gefallen haben Maxi Hollburg bei ihrem Engelseinsatz die vielen Begegnungen und Gespräche mit Menschen verschiedenster Altersgruppen. Darum kann sie es sich gut vorstellen, auch nächstes Jahr wieder den Engel in der Poststelle des Christkinds auf dem Markt zu spielen.

Die Christkindles-Poststelle ist noch bis Sonntag, 11. Dezember, 20 Uhr, auf dem Biberacher Christkindles-Markt in der Hütte Nummer 51 geöffnet. Am Samstag- und Sonntagnachmittag sind dort auch wieder Engel im Dienst.

*Sophie und Katharina besuchen die achte Klasse des Gymnasiums am Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Rißegg.