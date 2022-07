Zonta unterstützt soziale Projekte mit 15 500 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Noch nie konnte der Service-Club Zonta Oberschwaben einen so hohen Betrag an Fördergeldern ausschütten wie im Jahr 2022. Möglich gemacht haben dieses Ergebnis neben Spenden drei Aktionen, die der Club gestemmt hat.

Kernstück beim Spendenaufkommen ist und bleibt der jährliche Herbstmarkt. Unter Corona-Bedingungen fand er 2021 statt. Erfolgreich Spenden gesammelt haben die Frauen auch mit zwei Marktständen auf dem Biberacher Wochenmarkt.

Die Einnahmen aus diesen Aktionen ermöglichen, dass sowohl internationale Zonta-Projekte als auch lokale gemeinnützige Organisationen monetäre Unterstützung erhalten: An Zonta International geht eine Spende für den Amelia Earhart Fellowship Award. Damit werden jährlich junge Wissenschaftlerinnen ausgezeichnet, die wie Amelia Earhart Pionierleistungen in der Luft- und Raumfahrttechnik erbringen. Weiterhin unterstützt Zonta Oberschwaben ein langfristig angelegtes Projekt zur Verhinderung von Kinderehen im Niger.

Regional dürfen sich unter anderem das Ulrika-Nisch-Haus in Mittelbiberach und das Frauenschutzhaus Biberach über Zuwendungen freuen. Diese beiden Einrichtungen werden seit vielen Jahren gefördert. Kräftig aufgestockt wurde der „Fonds gegen Altersarmut bei Frauen“, den Zonta Oberschwaben 2018 ins Leben gerufen hat. Mit Hilfe der Caritas als Kooperationspartner können Frauen im Landkreis Biberach in Notlagen finanziell unterstützt werden.

Zonta ist ein internationaler Zusammenschluss von Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Zonta setzt sich dafür ein, den Status der Frau in den Bereichen Recht, Gesundheit, Bildung, Politik und Wirtschaft zu verbessern. Beim Zonta-Club Oberschwaben engagieren sich Frauen aus Oberschwaben mit den verschiedensten Berufen. Darunter befinden sich Ärztinnen, Juristinnen, Lehrerinnen, Steuerberaterinnen, Unternehmerinnen, eine Apothekerin, Sozialwissenschaftlerin, Verwaltungsfachfrau, Chemikerin, Polizistin, Architektin und eine Biologin. Mehr Informationen unter www.zonta-oberschwaben.de.

Veranstaltungstipp: Auch dieses Jahr findet der Herbstmarkt statt, und zwar am Sonntag, 18. September in und um die Alte Stadtbierhalle in Biberach. Ein weiterer Verkaufsstand auf dem Biberacher Wochenmarkt ist für den 19. November geplant.