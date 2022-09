Zonta-Herbstmarkt auf dem Biberacher Gigelberg

Stöbern, schlemmen und Gutes ist am Sonntag, 18. September, von 11 bis 17 Uhr beim Herbstmarkt auf dem Biberacher Gigelberg möglich. Dies teilt der Förderverein des Service-Clubs Zonta Oberschwaben mit, der den Markt in und um die „Alte Stadtbierhalle“ veranstaltet. „Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam wieder unsere Benefiz-Aktion stemmen können und hoffen auf zahlreiche Gäste“, sagt Heike Liebe, die neue Präsidentin. Die Besucher erwartet ein außergewöhnliches Angebot zum Kaufen und Genießen für einen guten Zweck: Die Frauen haben im Vorfeld gewerkelt, gekocht und gebacken und bieten selbst gemachte Köstlichkeiten an. Für die Musik sorgen die Band „unit 5“ und Werner Höra: Unit-5 mit Klassikern des Cool Jazz, Funk, Swing und Blues, Höra mit Hits der 190er-, 1970er- und 1980er-Jahre. Neben dem Zonta Club sind ein Dutzend Händler vertreten, die vor allem selbst gemachte, handwerkliche Kunst anbieten. Das Angebot reicht von Blumen über Dekoartikel, Kosmetik, Babysachen bis zu Steinfischen und Schmuck. Der Erlös der Veranstaltung ist für den Fonds „Zonta gegen Altersarmut bei Frauen“ und weitere Frauenprojekte bestimmt.