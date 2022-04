Zonta-Frauen bieten Österliches auf dem Biberacher Wochenmarkt

Die Frauen des Fördervereins Zonta Oberschwaben verkaufen am Samstag, 9. April, ihre österlichen Produkte in Biberach auf dem Wochenmarkt. „Mit dem Stand bieten wir unseren treuen Kunden die Möglichkeit, österliche Leckereien einzukaufen. Damit können sie Gutes tun und wir benötigen die Einnahmen, um unsere Projekte unterstützen zu können“, so Hermine Holzer, die derzeitige Präsidentin des Zonta Clubs Oberschwaben, in einer Pressemitteilung.

Normalerweise generiert der Förderverein des Zonta Clubs Oberschwaben einen Großteil der Einnahmen aus dem jährlich stattfindenden Herbstmarkt. Coronabedingt sind neue, kreative Lösungen gefragt und so stehen die Frauen nun bereits zum fünften Mal auf dem Biberacher Wochenmarkt. Im Angebot sind neben frühlingsfrischen Kränzen und Dekorationen auch Marmeladen, Öle, Pestos und weitere selbstgemachte Leckereien. Besucher finden den Stand auf dem Kirchplatz vor dem Seiteneingang der Martinskirche.