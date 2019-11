Zonta-Club Oberschwaben feiert doppeltes Jubiläum

Der Zonta-Club Oberschwaben hat in der Aula der Gymnasien ein Doppeljubiläum gefeiert: Das 100-jährige Bestehen des ersten weiblichen Service-Clubs Zonta International, heute mit weltweit mehr als 30 000 Mitgliedern, und den 25. Geburtstag des Zonta-Clubs Oberschwaben. Dabei konnte man die Handschrift der derzeitigen Präsidentin Anita Bender erkennen: In Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule war es ein Abend, der nicht nur der Erinnerung und der Feier sondern der Musik von Komponistinnen gewidmet war.

Nach einem Sektempfang im Foyer wurde die Veranstaltung mit dem zweiten Satz aus dem Klaviertrio op. 17 von Clara Schumann von den Schülerinnen der Jugendmusikschule Leonie Hauchler, Alina Klotz und Nicolaus Schönball eröffnet und dann die zahlreichen Gäste von Präsidentin Anita Bender begrüßt. Der Club mit seinem Förderverein erhielt Spendenschecks für seine Arbeit von den Präsidenten anderer Service-Clubs – eine schöne Geste, gemeinsam aktiv sein zu können für einen guten Zweck.

Oberbürgermeister Norbert Zeidler lobte in seinem Grußwort die geballte Frauenpower der Zontians, denen es gelänge, ihre Veranstaltungen wie dem Herbstmarkt mit so viel Liebe zum Detail zu gestalten, dass man gar nicht mehr fortgehen wolle. Außerdem lobte er den Einsatz für die lokalen Projekte von Zonta Oberschwaben für Frauen in schwierigen Lebenssituationen.

Barbara Dollinger führte die Gäste über in die Zeit der Entstehung von Zonta vor 100 Jahren in Buffalo zurück: Frauen hatten im Ersten Weltkrieg Verantwortung übernehmen müssen und wollten diese nach Rückkehr ihrer Männer nicht mehr abgeben. In Zusammenarbeit mit großen internationalen Organisationen wie Unifemme und Care konnten seither in der ganzen Welt große Hilfsprojekte für Frauen angestoßen werden. Dass noch viel zu tun ist, zeigte sich in einem Film über Kinderheirat in Niger: Die Auflärungskampagne von Zonta International konnte einen Rückgang von mehr als 40 Prozent erzielen.

Auch viel lokale Hilfe angeboten

Elisabeth Isbary beschrieb bei ihrem Rückblick auf 25 Jahre Zonta Oberschwaben die zahlreichen Aktionen des Clubs, um Geld zu generieren, von den Herbstmärkten, erst im Schloss Warthausen, dann im Innenhof des Schlosses Mittelbiberach und seit diesem Jahr in und um die Stadtbierhalle in Biberach, Kabarettabende, Lesungen und vieles mehr. Es konnten damit neben den internationalen Projekten viel lokale Hilfe für Frauen angeboten werden, zum Beispiel für das Frauenschutzhaus, das Ulrika-Nisch-Haus, das Projekt Wellcome und mit den Preisen und Awards im Bereich Kultur und Wissenschaft jungen Frauen der Weg ins Berufsleben erleichtert werden. Besonders erwähnenswert sei der neugegründete Fonds zur Hilfe bei Altersarmut in Zusammenarbeit mit der Caritas.

Entspannen durften sich die Gäste beim Notturno von Fanny Hensel, meisterlich auf dem Flügel gespielt von Anita Bender. Als Überraschungsfilm zeigte Helga Reichert, kaum hatte sie die Filmfestspiele überstanden, den Film „Komponistinnen“ von Kyra Steckeweh und Tim van Beveren. Er war 2018 bei den Filmfestspielen zu sehen und handelt von den vier Komponistinnen Fanny Hensel, Mel Bonis, Lilly Boulanger und Emilie Mayer, die im 19.Jahrhundert um ihren Platz im Musikleben kämpften. Lebhafte Unterhaltung im Foyer rundete einen gelungenen Jubiläumsabend ab.