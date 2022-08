Zonta Club Oberschwaben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Heike Liebe heißt die neue Präsidentin des internationalen Serviceclubs Zonta Oberschwaben. Sie hat das Amt von Hermine Holzer übernommen, die den Club zwei Jahre lang sehr erfolgreich durch die schwierigen Coronajahre geführt hat. Statt Präsenzmeetings, mussten die Mitglieder meist online Kontakt halten. Die scheidende Präsidentin bedankte sich für die gute Zusammenarbeit bei Vorstand, Club und Förderverein: „Dank eurer super Unterstützung haben wir die zwei Jahre gut gemeistert. Stolz bin ich, dass wir unseren Herbstmarkt im letzten Jahr trotz Widrigkeiten gemeinsam erfolgreich durchgezogen haben“, sagte Hermine Holzer und fügte hinzu: „Auch mit unseren Ständen auf dem Wochenmarkt ist es uns gelungen, Zonta etwas bekannter zu machen. Es hat einfach Laune gemacht, mit euch zusammen zu arbeiten.“

Die neue Präsidentin Heike Liebe übernahm „den Stab“ mit den Worten: „Es ist mir eine Ehre, euch und Zonta International als Präsidentin zu dienen. Behalten wir die Vision von Zonta im Auge, eine Welt zu schaffen, in der Frauenrechte als Menschenrechte anerkannt sind und jede Frau in der Lage ist, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.“ Sie freut sich auf die kommenden Aktionen und das neue Jahresprogramm. Wichtig sind für Heike Liebe Transparenz und ein wertschätzendes Miteinander. „Wir sind alle unterschiedlich. Das ist gut und so kann eine positive Dynamik entstehen. Manchmal sollten wir uns auch mal selbst auf die Schulter klopfen.“ Dem neuen Vorstand gehören außerdem an: Vize Präsidentin Diana Hofmann, Past Präsidentin Hermine Holzer, Schatzmeisterin Prof. Dr. Katharina Zimmermann, Clubsekretärin Afra Gut, Beisitzerin Dr. Ingrid Rapp sowie die Vorsitzende des Fördervereins Zonta Oberschwaben Eva Funk. Es geht auch gleich an die Arbeit, gilt es doch, gemeinsam mit allen Mitgliedern den Herbstmarkt zu organisieren. Er findet am Sonntag, 18. September in und um die alte Stadtbierhalle in Biberach statt.