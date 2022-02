Zivilcourage – auch im Netz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den letzten zwei Wochen war in den 9. Klassen des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) Kriminalhauptkommissarin Carina Fröhner-Bender aus der Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Ulm zu Gast. In den Workshops mit der Polizistin wurden Handlungsmöglichkeiten erarbeitet, wie man Opfern in Gewaltsituationen helfen kann, ohne sich selbst zu gefährden.

In Gruppenarbeiten analysierten die Jugendlichen die Rollen von Tätern, Opfern und Zeugen und erarbeiteten hilfreiche Strategien. Dabei wurden sie immer wieder unterstützt durch die praktischen Erfahrungen der Polizistin aus ihrem Arbeitsalltag. Auch die rechtlichen Aspekte konnte Frau Fröhner-Bender der Klasse aufzeigen. Zum Beispiel, dass eine Beleidigung im Netz die gleiche rechtliche Konsequenz hat wie im „echten Leben“ oder dass unterlassene Hilfeleistung eine Straftat ist.

Insgesamt war die Botschaft eindeutig: Bei Zivilcourage geht es darum, hinzusehen und zu handeln, nicht wegzuschauen oder gar wegzugehen. Denn zu einem Notfall oder einer bedrohlichen Situation kann es überall kommen und es kann jeden betreffen.