Zigarette aus Auto geworfen und von Polizei beobachtet

Weil er eine Zigarette aus dem Auto geworfen hatte, ist ein 22-Jähriger am Sonntag von der Polizei angehalten worden. Die Beamten zeigten den uneinsichtigen Fahrer an, berichtet die Polizei Biberach in einem Presseschreiben.

Kurz vor 11.30 Uhr wartete ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes an der roten Ampel der Kreuzung Rollinstraße/Königsbergallee. Wie die hinter ihm stehende Polizei beobachtete, warf der Fahrer des Mercedes eine Zigarette aus dem Fenster und fuhr bei Grün los. Die Beamten stoppten das Auto anschließend und führten eine belehrendes Gespräch mit dem Fahrer. Der gab den Verstoß zwar zu, fand die Anzeige jedoch lächerlich. Nun erwartet den uneinsichtigen Fahrer eine Anzeige.

Die Polizei kontrolliert den Verkehr rund um die Uhr. Dabei achtet sie nicht nur auf die Fahrtüchtigkeit und auf ordnungsgemäße Fahrzeuge, sondern auch auf das Verhalten der Fahrer und Aspekte, die die Umwelt betreffen. Stellen die Ermittler Verstöße fest, ahnden sie diese konsequent. Damit alle sicher ankommen und die Umwelt so wenig wie möglich belastet wird, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei abschließend.