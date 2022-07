ZfP trauert um ehemaligen Pflegedirektor

Hans-Peter Elsässer-Gaißmaier, ehemaliger Pflegedirektor des ZfP Südwürttemberg und Mitglied der Geschäftsleitung, ist nach schwerer Krankheit verstorben. In der Mitteilung des FZfP heißt es: „Das Unternehmen trauert um einen langjährigen Kollegen, der sich große Verdienste für das Unternehmen und die Psychiatrie erworben hat.“ Bei einer stimmungsvollen Trauerfeier auf dem Klinikgelände nahmen Familie, Kollegen und Freunde Abschied.

Mehr als 40 Jahre war Hans-Peter Elsässer-Gaißmaier in der Psychiatrie und für das ZfP Südwürttemberg tätig, 20 Jahre davon als Pflegedirektor der Klinik am Standort Bad Schussenried. Als für die Pflege verantwortliches Geschäftsleitungsmitglied hat er die Entwicklung einer gemeindenahen Psychiatrie über viele Jahre unterstützt und mitgestaltet, setzte sich dabei insbesondere für die Professionalisierung der Psychiatrischen Pflege ein und trieb zahlreiche unternehmenspolitische Veränderungen und Entscheidungen voran. Eines seiner ersten großen Projekte als Pflegedirektor war die Verlagerung von psychiatrischen Angebote aus Bad Schussenried an das Allgemeinkrankenhaus Ehingen im Jahr 2001 - damals ein wichtiger Schritt für die Etablierung flächendeckender, gemeindenaher Versorgungsangebote. Maßgeblich beteiligt war er am Ende seiner Laufbahn an der Planung des neuen Klinikstandortes in Biberach – ebenfalls ein wichtiges, über viele Jahre entwickeltes gemeindepsychiatrisches Projekt des ZfP Südwürttemberg, das 2021 realisiert werden konnte.

Der Pflegeberuf und die Sozialpsychiatrie waren für Elsässer-Gaißmaier Herzensangelegenheiten. „Man braucht viel Liebe“, war sein Motto für die Arbeit in der Psychiatrie. Er entwickelte auch die Pflegeausbildung im Unternehmen und in Fachgesellschaften und Verbänden weiter. Konsequent habe er sich zudem für eine gleichrangige Stellung von Pflegekräften und Ärzten eingesetzt und vertrat als Krankenpfleger selbstbewusst ein duales Leitungsprinzip.

Elsässer-Gaißmaier war an Architektur und Kunst zeitlebens interessiert. Er war überzeugt, dass eine ansprechend gestaltete Umgebung erheblich zur Gesundung und zum Wohlbefinden von Patienten beitragen können. Daher engagierte er sich bei der Planung neuer Klinikgebäude stets für eine ansprechende Gestaltung der Räumlichkeiten. „Viele unserer Neubauten tragen seine Handschrift“, so ZfP-Geschäftsführer Dieter Grupp. „So bleibt auf lange Zeit ein Stück Erinnerung erhalten.“