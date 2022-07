Zeugnisübergabe an die Absolventen der Dollinger-Realschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Den Abschluss in der Tasche, die Zukunft vor Augen: 129 Absolventen der Dollinger-Realschule wurden mit der Übergabe des Zeugnisses der Mittleren Reife von der Schule verabschiedet. Mit 26 Preisen (Durchschnitt 1,8 und besser) und 27 Belobigungen (1,9 bis 2,2) wurden die Leistungen belohnt.

Die feierliche Zeugnisübergabe, jeweils eröffnet durch den Dolli-Fanfarenzug und umrahmt vom Bläserklassenensemble, fand an zwei Abenden statt. Die Abschlussklassen präsentierten sich ein letztes Mal auf der Dolli-Bühne mit gehaltvollen Beiträgen. Trotz den teilweise schwierigen Rahmenbedingungen und Einschränkungen durch die Pandemie haben die Zehntklässler sehr gute Prüfungsergebnisse erzielt, lobte Schulleiter Marcus Pfab den Fleiß und die Leistungsbereitschaft der Schüler. Neben der Wissensvermittlung in der Schulzeit sei auch die Vorbereitung auf das Leben wichtig gewesen, „das Denken in Zusammenhängen und das Denken an andere ist auch zentral“. Gerade in diesen Krisenzeiten ist dies noch mehr als früher wichtig. „Übernehmt Mitverantwortung für unsere Gesellschaft in der Zukunft, die uns heute manchmal Sorgen bereitet“, appellierte der Schulleiter an die Absolventen.

Allen, die die Entlassschüler auf ihrem Weg begleitet und unterstützt haben, dankte Marcus Pfab. Glückwünsche zum Erreichen der Mittleren Reife als erstes Etappenziel sprach die Elternbeiratsvorsitzende Anja Neuburger aus. Gleichzeitig wünschte sie den Absolventen alles Gute für den weiteren Lebensweg. Auch die Schülersprecher Verena Romer und Nick Hausler (und ihre zwei Nachfolger Linda Koslowski und Matthäus Rapp) schlossen sich dem an: „Macht`s gut und danke für die schöne Zeit“.

Die Dolli-Preisträger 2022 sind: Iven Eichler, Jessica Ströbele, Lisa Herzel, Valeria Wart, Lana Enns, Sophie Ludwig, Isabella Liebl, Mario Romer, Mira Semler, Luisa Ehrmann, Theo Behringer, Katja Spliethoff, Kinga Klodczynska, Chiara Amzovski, Nicolas Schmidt, Robin Brehm, Edgard Faber, Larry Luft, Fabrice Kessenheimer, Jannik Mohr, Luca Zimmermann, Lukas Klingelhöller, Joelina Gerster, Dustin Duscha, Verena Romer, Selina Schmid, Elias Schmid. Den Hilde-Frey-Stadtschulpreis als Schulbeste (mit einem Notendurchschnitt von 1,0) erhielten Kinga Klodczynka und Elias Schmid. Den erstmals verliehenen Vollmer-Preis für herausragende Leistungen im Fach Technik erhielt Valentin Robens.