Zeugin hilft Polizei bei der Klärung einer Unfallflucht

Eine aufmerksame Zeugin hat in Biberach zur Klärung einer Unfallflucht beigetragen. Laut Polizeibericht war eine Autofahrerin am Montag gegen 14.20 Uhr in der Riedlinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs.

Im Bereich einer Tankstelle fuhr die 58-Jährige mit ihrem Fahrzeug rückwärts. Dabei stieß sie gegen ein anderes Auto. Ein Lasterwagenfahrer machte die Frau noch auf den Unfall aufmerksam, wie die Polizei schreibt. Dennoch fuhr sie weiter, konnte aber wenig später ermittelt werden. Denn eine Zeugin merkte sich das Nummernschild und alarmierte die Polizei.

Wie sich herausstellte, hatte die 58-Jährige unter Alkoholeinfluss gestanden. Die Frau musste Blutproben und ihren Führerschein abgeben. Sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Den Schaden schätzt die Biberacher Polizei auf knapp 1000 Euro.

Die gezeigte Zivilcourage der Zeugin lobt die Polizei, wie es in einer Mitteilung heißt. Denn ohne ihr Eingreifen wäre die Straftat wohl nicht geklärt worden wäre.