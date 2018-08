Zeugin erkennt Handtaschendieb wieder

Aufgrund aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am Mittwoch in Biberach einen Dieb festnehmen können. Er hatte zuvor einer Frau die Handtasche gestohlen.

Gegen 13 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein Unbekannter aus einem Imbiss in der Bachagsse eine Handtasche klaute. Während die Zeugin die Besitzerin der Tasche informierte, entkam der Dieb.

Kurze Zeit später kam der Dieb erneut an dem Imbiss vorbei. Die Zeugin erkannte ihn wieder. Sie verständigte die Polizei. Weitere Zeugen hielten den 42-Jährigen fest. Gegenüber der Polizei gab er sich zunächst ahnungslos. Im Rahmen der Ermittlungen räumte er den Diebstahl aber schließlich ein und verriet den Ort, an dem er die Handtasche nach der Tat deponiert hatte. So kam die Besitzerin wieder zu ihrem Eigentum. Der 42-Jährige wurde im Anschluss an die Maßnahmen wieder entlassen und sieht jetzt einer Anzeige entgegen.

Die Polizei lobt das Verhalten der Zeugen ausdrücklich. Oft genug geschehen Diebstähle oder Gewalttaten unter aller Augen mitten in der Fußgängerzone, beim Einkaufen oder in einer belebten Straßenbahn. Viele haben es gesehen, doch die meisten wenden sich einfach ab. Dabei hätte Schlimmeres so einfach verhindert werden können – indem nämlich alle gemeinsam eingeschritten wären. Deshalb empfiehlt die Polizei: Wer ein Verbrechen beobachtet sollte als Erster reagieren und andere gezielt darauf aufmerksam. Einer direkten Ansprache kann sich niemand entziehen.