Zeugen klären Unfallflucht

Eine 72-jährige Autofahrerin hat es sich am Mittwoch in Biberach nach einem Bagatellunfall zu leicht gemacht. Die Frau stieß gegen 11 Uhr auf einem Parkplatz in der Saudengasse gegen einen abgestellten Mercedes und richtete einen Schaden von rund 1000 Euro an. Anstatt auf den Fahrzeugbesitzer zu warten oder die Polizei zu verständigen, fuhr sie einfach davon. Aufgrund von Zeugenaussagen konnten Polizeibeamte die Straftat noch am selben Tag klären. Anstatt eines Bußgeldes sieht die 72-Jährige nun einer Strafanzeige entgegen und muss auch um ihren Führerschein bangen.