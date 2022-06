Zeuge meldet nächtliche Schüsse

Die Polizei hat am frühen Montag eine Pistole mit Schreckschussmunition beschlagnahmt. Wie sie mitteilt, hatte ein Zeuge Schüsse in der Saudengasse in Biberach gemeldet.

Gegen 2 Uhr beobachtete der Zeuge mehrere Personen an der Bushaltestelle beim Landratsamt. Sie hantierten mit einer Pistole und schossen mehrfach in die Luft. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Die Beamten traf dort auf drei Männer im Alter zwischen 20 und 42 Jahren. Alle drei waren betrunken und gaben sich ahnungslos. Allerdings fanden die Beamten in der Bushaltestelle eine Pistole, die mit Schreckschussmunition geladen war. Sie wurde beschlagnahmt und wird an die Waffenbehörde übergeben. Verletzt wurde durch die Schüsse niemand. Die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.