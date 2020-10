Zeuge beobachtet Einbrecher

Ein Einbruch ist am Donnerstag in Biberach nicht unbeobachtet geblieben. Gegen 22 Uhr sah ein Zeuge, wie Unbekannte durch ein Fenster in eine Wohnung in der Hindenburgstraße einstiegen. Später sollen sie das Haus wieder verlassen haben und geflüchtet sein.

Der Mann alarmierte die Polizei. Die kam und nahm die Ermittlungen auf. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Einbrecher Schlüssel und Schmuck mitgenommen haben. Die Spuren der Täter blieben an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie nun gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) erste Hinweise auf die Unbekannten.