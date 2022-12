Zensus-Haushaltsbefragung in Biberach ist abgeschlossen

Die Befragungen der Haushalte zum Zensus 2022 sind beendet. Seit dem 15. Mai fanden Erhebungen statt, die am 30. November nun abgeschlossen werden konnten. In Biberach wurden dabei mehr als 4000 Auskunftspflichtige in Haushalten, Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften befragt. Insgesamt 34 ehrenamtliche Interviewer waren laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung in Biberach und in den Teilorten unterwegs. Für einen kleinen Teil der bereits befragten Haushalte fand zusätzlich eine Wiederholungsbefragung zur Qualitätsbewertung statt.

Die erhobenen Daten werden nun in den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder weiterverarbeitet. Die Ergebnisse zur neuen Bevölkerungszahl und Demographie sollen im November 2023 veröffentlicht werden. Der Zensus sei laut Pressemitteilung Grundlage für zahlreiche Regelungen und politische Entscheidungen, wie beispielsweise die Einteilung der Wahlkreise, die Stimmenverteilung im Bundesrat, den Länderfinanzausgleich und den kommunalen Finanzausgleich. Zudem werden mit dem Zensus Informationen zu Wohnraum, Bildung und Erwerbsleben der Bevölkerung gewonnen sowie Informationen zu den Energieträgern und der Heizungsart ermittelt, heißt es in der Mitteilung weiter.