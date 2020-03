Der Biberacher Oberbürgermeister Norbert Zeidler hat am Donnerstagabend eine weitere Videobotschaft veröffentlicht. Darin wirbt er unter anderem um Unterstützung für den örtlichen Handel und die Gastronomie.

Die Menschen in der Stadt verhielten sich mittlerweile vorbildlich und beachteten die Abstandsregelungen, so Zeidler. An die Abgeordneten des Landkreises habe er appelliert, dass die Hilfsgelder nun schnell fließen müssten. Der OB wendet sich aber auch an die Biberacher: „Stehen Sie an der Seite unserer Händler und Gastronomen.“ Man möge mit Anschaffungen warten, bis die Geschäfte in der Stadt wieder geöffnet hätten und nicht im Onlinehandel bestellen, „dasselbe gilt für die Gastronomie“, so Zeidler: „Lass’ den Klick in Biberach.“