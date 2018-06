Zehn Jahre im Dienst der guten Sache

Die vor zehn Jahren gegründete Bürgerstiftung Biberach ist eigentlich noch eine junge Institution. Aber „wir sprechen gern über unsere Entwicklung“, erläutert ihr Vorstandsvorsitzender Hubertus Droste. Auch deshalb, „weil es Spaß macht, in diesem Team zu arbeiten und dann auch noch Erfolg zu haben“. In den zehn Jahren ihres Bestehens förderte die Stiftung immerhin mehr als 100 Projekte mit Zuwendungen von 233000 Euro.

Höhepunkte des Jahres 2014

Die Vorsitzende des Stiftungsrats, Eva-Maria Dünkel, berichtete über Höhepunkte des Jahres 2014. So wurde der Arbeitsgemeinschaft Streuobstwiese der Mali-Schule der Landesnaturschutzpreis verliehen und das Projekt Sprachvorbereitungsklasse an der Braith-Schule führte zu einer erfolgreichen Integration aller geförderten Kinder in den normalen Schulunterricht.

Und auch die komplette Überarbeitung und Modernisierung der Internetseite durch Stiftungsrat Dietmar Patent zeigte bereits Wirkung: durch die bessere Übersichtlichkeit und die schnellen Zugriffsmöglichkeiten zu den einzelnen Inhalten konnten bereits rund 3000 Besucher monatlich registriert werden.

Als neue Stiftungsrätinnen stellten sich Stefanie Reich und Nadja Scharfe vor. Schmerzlich für die Bürgerstiftung war allerdings der Tod von Alexander Dehio. Als Stifter und Stiftungsrat hatte er wesentlichen Anteil an deren Erfolg.

Vorstandsmitglied Gisela Eggensberger erläuterte die finanzielle Situation der Bürgerstiftung. Das Stiftungsvermögen ist durch Zustiftungen von 132800 Euro im Jahr 2014 inzwischen auf 1,24 Millionen Euro angewachsen. Die Erträge aus diesem Vermögen zusammen mit Geld- und Sachspenden ermöglichen die Förderung von 16 Projekten im Jahr 2015. Josef Schneiderhan stellte sie einzeln vor (siehe Kasten). Insgesamt 37400 Euro werden dafür eingesetzt.

Der größte Betrag geht als Anschubfinanzierung an eine Bürgergenossenschaft auf sozialer Basis, die nach Aussage von Alfred Groner kurz vor ihrer offiziellen Gründung steht. Eine neue Aktivität ist die Beteiligung an einer Peerberatung. Peter Grundler von der Caritas-Region Biberach-Saulgau beschrieb das Gemeinschaftsprojekt. Entsprechend geschulte Gleichaltrige – Peers – sollen den Kontakt zu suizidgefährdeten Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufbauen und halten. Sie werden dabei begleitet von einer Fachkraft. Als primäres Kommunikationsmedium dient das Internet.

Die Notwendigkeit einer solchen Aktivität belegte Grundler mit Zahlen: acht bis zehn Jugendliche oder junge Erwachsene begehen in der Region Biberach jährlich einen Suizid und etwa 140 melden sich zu diesem Thema bei Beratungsdiensten, Schulsozialarbeitern oder Lehrern. Den Schlussakkord unter das Stiftungsforum setzte der Evangelische Posaunenchor – als Dank für eine Spende zur Anschaffung von Instrumenten, so Dirigentin Katharina Bickel.

Diese Institutionen und ihre Projekte bekommen im Jahr 2015 Zuwendungen:

Evangelisches Jugendwerk, „Biberach spielt“, 500 Euro

Evangelisches Ferienwaldheim, „Hölzle Camp 2015“, 500 Euro

Gemeindepsychiatrisches Zentrum, „Biberacher Tage für seelische Gesundheit“, 600 Euro

Stiftung Heimat geben Oggelsbeuren, „Tischkicker für Flüchtlinge“, 750 Euro

Lokales Bündnis Familie Biberach, „Klappe Kinderkino“, 1000 Euro

Bürger für Bürger, „Hol- und Bringservice - Büroausstattung“, 1200 Euro

Stiftungseigenes Projekt, „Ein Klassenzimmer im Grünen“, 1350 Euro

Kinderschutzbund, „Kreativwerkstatt – verlässliche Freizeitbetreuung“, 1500 Euro

Jugend aktiv, „Unterstützung der offenen Jugendarbeit“, 1500 Euro

Evangelisches Kantorat, „Weihnachtsoratorium für Kinder“, 2000 Euro

Stiftungseigenes Projekt, „Sozialbudget – schnelle unbürokratische Hilfe für Notfälle“, 2500 Euro

Bauhütte Simultaneum, „Fastenbrezelaktion“, 3000 Euro

Stiftungseigenes Projekt, „Integration/Migration – Patenschulung – individuelle Unterstützung“, 3500 Euro

Netzwerk Burnout und Depression – Selbsthilfegruppe, „Anschubfinanzierung für ergänzende Leistungen“, 5000 Euro

Caritas Region Biberach-Saulgau, „Aufbau Peerberatung“, 5000 Euro

Bürgergenossenschaft Biberach, „Anschubfinanzierung zur Gründung“, 7500 Euro

Mehr Infos gibt es unter

www.buergerstiftung-biberach.de