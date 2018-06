Zebrastreifen kommt nächste Woche weg

Der Zebrastreifen an der Zeppelin-Apotheke in Biberach wird am nächsten Dienstag, 3., und Mittwoch, 4. Mai, entfernt. Dies hat die Biberacher Stadtverwaltung mitgeteilt. Sie ist aus rechtlichen Gründen gezwungen, den Fußgängerüberweg zu entfernen, weil er nicht ausreichend gut einsehbar ist. Während der Bauarbeiten wird der Straßenabschnitt halbseitig gesperrt und der Verkehr über die Saudengasse umgeleitet.

Anfang des Jahres hatte ein von der Stadt Biberach beauftragter externer Verkehrsexperte festgestellt, dass der Zebrastreifen aufgrund der abknickenden Vorfahrt, unzureichender Sicht sowie der unmittelbaren Nähe zu einem weiteren Fußgängerüberweg rechtlich nicht zulässig ist (SZ berichtete).

„Aus diesem Grund muss der Zebrastreifen nun trotz hoher Querungszahlen entfernt werden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Gemeinderat hatte diese Entscheidung vor ein paar Wochen für Diskussionen gesorgt. Der Zebrastreifen sei gut genutzt und auch Unfälle seien dort bislang nicht bekannt, lauteten die Argumente aus allen Fraktionen. Oberbürgermeister und Ordnungsamtsleiterin hatten entgegnet, dass sie im Fall eines Unfalls persönlich haftbar gemacht werden könnten, sollte der Zebrastreifen wider besseres Wissen bestehen bleiben. Außerdem befinde nicht der nächste Überweg nur ein paar Meter entfernt.

Damit Passanten nicht aus Gewohnheit die Straße trotzdem an dieser Stelle überqueren, will die Stadt vorbeugen: Nach der Entfernung des Zebrastreifens wird der Gehweg in diesem Bereich zeitweise mit einer Kette abgesperrt, um die Fußgängerströme zum Zebrastreifen vor dem Kino „Traumpalast“ in der Waldseer Straße zu lenken.