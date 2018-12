ZDF berichtet über Hexenverfolgung in Biberach

Der Sender ZDF-Info zeigt am Dienstag und Mittwoch, 18. und 19. Dezember, zwischen 20.15 und 0.45 Uhr eine sechsteilige Reihe zum Dreißigjährigen Krieg mit dem Titel „Die eiserne Zeit – Leben und Sterben im Dreißigjährigen Krieg“.

Der letzte Teil dieser Dokumentation mit Spielfilmszenen beginnt um Mitternacht und trägt den Titel „Frieden“. Darin wird unter anderem von der Biberacherin Barbara Gseller erzählt. Nach 29 Jahren Krieg und während in Westfalen der Friedenskongress tagte, wurden 1647 in Biberach zahlreiche protestantische Frauen der Hexerei beschuldigt.

Unter ihnen auch die Bierwirtin Barbara Gseller, die diese Anklage überlebte. Die Mehrzahl der beschuldigten Frauen wurden auf dem Richtplatz hingerichtet.

Dieses Jahr war das Fernsehteam mit Regisseur Yury Winterberg im Stadtarchiv. In der Doku sind Ratsprotokolle sowie das vom Biberacher Rat bei der juristischen Fakultät in Tübingen in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten mit den entsprechenden Einträgen zu diesem Ereignis zu sehen.

Weitere Informationen über diese Hexenprozesse können in der Borschüre „Frauen Geschichte(n) des Stadtarchivs (siehe auch www.stadtarchiv-biberach.de unter der Rubrik Veröffentlichungen) oder in der Dissertation von Dr. Andrea Riotte „Diese so oft beseufzte Parität“ nachgelesen werden.