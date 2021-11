„Zauberflöte reloaded“: Mitreißendes und farbenfrohes Spektakulum

Im erweiterten und nahezu voll besetzten Saal der Stadthalle haben die Zuschauer am Samstagabend eine ganz besondere „Zauberflöte“ von W. A. Mozart hören können, die „Zauberflöte reloaded“, was so viel wie umgeladen oder neu geladen bedeutet.

Der Berliner Dirigent und Opernregisseur Christoph Hagel hat sich einmal mehr etwas ganz Besonderes ausgedacht: Er vereint Mozarts Oper mit der Jugendkultur des 21. Jahrhunderts. Geschickt verbindet er Mozarts Original mit Elementen des Hiphop. Er lässt Papageno rappen und die Protagonisten vollführen Breakdance.

Das kleine, aber feine Berliner Sinfonieorchester spielte sehr sicher und souverän weitestgehend die Originalmusik von Mozart, unter der umsichtigen und inspirierenden Leitung von Christoph Hagel.

Die Ouvertüre beginnt ganz herkömmlich mit den berühmten drei Akkorden, bevor das Fugato des schnelleren Teils einsetzt und sogleich Papageno im grünlich schimmernden Wams vom Zuschauerraum her die Bühne erstürmt. Mit einer fiktiven Spraydose entsteht ein Graffiti auf der Bühnenrückwand, das von der Lichttechnik gesteuert nach und nach größer wird und eine dichte grüne Wildnis darstellt. Diese passt zum Inhalt, denn Tamino flieht vor dem ihn verfolgenden wilden Ungeheuer.

Diese Graffiti- und Bildkunst durchzieht die gesamte Handlung und war mit ein Garant für die lebendige und farbenfrohe Performance.

Die Struktur und das Wesen der ganzen Inszenierung bestand darin, dass Mozarts geniale Musik bei den bekannten Arien und Stücken meist im Original zu hören war, aber zwischendurch mit Hiphop, Rap und starkem Beat erweitert wurde.

Tänzerische Höhepunkte waren immer dann gegeben, wenn sich die „drei Damen“, die „Knaben“, Monostatos und seine Gefolgsleute zusammentaten und zu der eingespielten Hiphop-Musik ihre akrobatische Tanzkunst vorführten.

Als die tanzenden „Drei Damen“ sich an dem ohnmächtigen Tamino zu schaffen machen, rappt Papageno mitreißend sein „Der Vogelfänger bin ich ja“.

Tamino, bekleidet mit Schmuckuniform, sieht auf dem Tablet Pamina uns singt seine Arie „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“. Im ganzen Geschehen wirkt die Gestalt des Tamino etwas zurückhaltend und unbeteiligt.

Die Königin der Nacht erscheint im schwarzen Kostüm mit rotem Hut und einem echten Pudel an der Leine. Schon bei ihrem ersten Auftritt mit „O zittre nicht, mein lieber Sohn“ lässt sie aufhorchen. Hier wie auch bei der berühmten Arie „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ meistert sie die virtuosen Koloraturen bestens und trifft ihren Spitzenton, das dreigestrichene „f“, souverän, was anerkennenden Beifall hervorrief.

Auch ihr Pudel verpasste seinen Einsatz nicht und kläffte beim Schlussakkord zum richtigen Zeitpunkt.

Die „Drei Knaben“, es waren hier nur zwei, waren die Meister des Breakdance. Sie sangen selber nicht, bestachen aber mit akrobatischen Breakdance-Einlagen und ernteten Sonderapplaus. Zusammen mit den „Drei Damen“ waren sie der Garant für die lebendige Aufführung.

Im Gegensatz zum eher exaltierten Auftreten ihrer Mutter, der Königin der Nacht, erscheint Pamina schlicht und jugendlich, in roter Samtjacke und engen Jeans.

Mit ihrer schönen Sopranstimme war sie der gesangliche Star des Abends. Wunderschön war ihr Duett mit Papageno „Bei Männern welche Liebe fühlen“ und ihre Soloarie „Ach, ich fühl's, es ist verschwunden“.

Sarastro tritt ganz im Stil eines Bohemien auf: Mit langem schwarzem Mantel, langer Haarmähne und rotem Hemd sang er seine Arien „O Isis und Osiris“ und „In diesen heil'gen Hallen“ sehr souverän im tiefen seriösen Bass.

Die kluge Mischung aus Original und Bearbeitung bot ein mitreißendes, lebendiges und kurzweiliges Spektakulum, das mit Musik, Tanz, farbenfrohen Kostümen und differenzierten Hintergrundbildern den langen Applaus verdient hat.