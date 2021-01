Zahlreiche Unfälle im Landkreis Biberach bei Schnee und Eis

Rund 50 Unfälle haben am Mittwoch das Polizeipräsidium Ulm beschäftigt, darunter zahlreiche im Landkreis Biberach.

Auf der L 275 in Richtung Friedingen rutschte gegen 9.30 Uhr ein Unbekannter beinahe in den Gegenverkehr. Dort war ein Audi-Fahrer in Richtung Pflummern unterwegs. Der 53-Jährige erkannte, dass das Heck des entgegenkommenden Audi-Fahrers ausgebrochen war und das Auto auf seinen Fahrstreifen geriet. Um eine Kollision zu vermeiden, wich er nach rechts aus und prallte dabei gegen einen Leitpfosten. Der Unbekannte soll sich danach nicht um den Schaden in Höhe von knapp 1000 Euro gekümmert haben und sei einfach weiter gefahren. Möglicherweise war er mit einem weißen Audi A4 oder A6 unterwegs. Die Polizei aus Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Biberach hinterließ ein Unbekannter an einem BMW rund 4000 Euro Schaden. Das Auto stand in der Schwanenstraße. Der Unbekannte rutschte dagegen und flüchtete.

Auto landet im Bach

Im Bach endete die Fahrt eines 24-Jährigen in Kirchberg an der Iller. Der Mann war gegen 13.45 Uhr im Altkellmünzer Weg in Richtung Sinningen unterwegs. Mit seinem Dacia verfehlte er die Auffahrt zur Brücke und landete im Bach. Dabei wurde das Geländer der Brücke zerstört. Die Feuerwehr sicherte die Brücke ab. Ein Abschlepper zog das Auto aus dem Gewässer. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Auto beträgt etwa 8000 Euro. Noch unklar ist die Höhe des Schadens am Geländer.

In vielen weiteren Fällen rutschten Fahrer gegen Schilder, Bäume, Masten und Mauern. So auch in Eberhardzell. Dort war gegen 17.45 Uhr ein 19-Jähriger zu schnell in der Mühlhauser Straße unterwegs. Mit seinem VW geriet er ins Schleudern und prallte gegen eine Mauer. An ihr blieb der Schaden gering. Der am Auto beträgt jedoch rund 15 000 Euro.

Zwischen Mühlhausen und Buch endete die Fahrt an einem Baum. Dort war ein 28-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem Renault ins Schleudern geraten. Gegen eine Werbetafel prallte in Erolzheim ein BMW-Fahrer. Gegen einen Ampelmast prallte eine Frau in Riedlingen. Sie war aus Richtung Daugendorf in der Zwiefalter Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Ziegelhüttenstraße rutschte sie auf eine Verkehrsinsel und dann gegen den Mast.

Polizei ermittelt Unfallfahrer

In Mietingen rutschte gegen 17.45 Uhr ein VW-Fahrer gegen einen Zaun in der Walpertshofer Straße. Danach fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt. Die Polizei ermittelte den mutmaßlichen Verursacher schnell. Der 45-Jährige muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.

Totalschaden entstand an einem Audi nach einem Unfall bei Rot an der Rot. Ein 21-Jähriger kam zwischen Hauerz und Rot an der Rot von der Fahrbahn ab. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Zu schnell war auch eine 20-Jährige morgens in Tannheim unterwegs. Sie schlitterte mit einem BMW in die Kreuzung Raiffeisenweg/Walterstraße. Dort prallte sie gegen einen Mercedes, den es gegen ein Schild abwies. Gegen 19.45 Uhr krachte es in Tannheim erneut. Eine 18-Jährige geriet auf der Hauptstraße mit einem VW ins Schleudern. Danach prallte sie gegen eine Straßenlampe und dann gegen einen geparkten Fiat.