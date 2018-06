Zahlreiche Sieger beim 65. Europäischen Wettbewerb

Am 65. Europäischen Wettbewerb unter dem Motto „Denk mal – worauf baut Europa?“ haben mehr als 70 Schüler aus elf Schulen aus dem Landkreis Biberach teilgenommen und konnten sich über zahlreiche Erfolge freuen. Sowohl Landes- als auch Ortspreise wurden vom hiesigen Europaabgeordneten Norbert Lins in der Turnhalle der Grundschule Stafflangen vergeben.

Er komme dieser Ehre nun zum fünften Mal nach, und es mache ihm immer wieder eine besondere Freude, so Lins. „Dass sich junge Menschen an einem Projekt beteiligen, bei dem es um Europa geht, ist sehr wichtig“, sagte er und lobte die Kunstwerke. Engagierte Schüler seien Europas größtes Kapital. Des Weiteren sei es wichtig und notwendig, Verständnis für die europäische Gesellschaft, deren Kultur und deren Geschichte aufzubauen. „Es ist hier und da einfach sinnvoll, auch mal über den Tellerrand hinaus zu schauen“, sagte Norbert Lins und meinte damit, auch mal andere europäische Länder als nur das eigene zu erforschen. „Damit kann gar nicht früh genug begonnen werden“, sagte er.

Hierfür hatten die Kinder und Jugendlichen beim Wettbewerbs die Möglichkeit: Je nach Altersstufe waren die Aufgabenstellungen verschieden, einen Bezug zu Europa hatten sie jedoch alle. Egal ob europäische Denkmäler, Berufe, Bauten, oder gleich ganze Kulturen: Alles galt es, kreativ ins Bild zu setzen. So hatte die zehnjährige Verena Steinhauser (Rosenbach-Grundschule Hochdorf) unter der Aufgabenstellung „Alte Berufe“ darzustellen, zum Beispiel ihren Papa als Zimmermann gemalt, wie er gerade ein Dach deckt. „Letztes Jahr habe ich auch schon am Wettbewerb teilgenommen, dieses Jahr habe ich sogar einen Preis bekommen“, sagte sie stolz. Bei der Siegerehrung erhielten alle Orts- und Landessieger ihre Buchpreise, welche von der Europäischen Union und vom Kulturamt Biberach finanziert wurden.

Für die ehemalige Europaabgeordnete Elisabeth Jeggle, die auch einige Worte an die Kinder und Eltern richtete, steht Europa für Friede und Sicherheit. „Es ist lobenswert, dass ein so großes Engagement vonseiten der Schüler am Wettbewerb besteht“, sagte sie. Es zeige das Interesse der Schüler, sich am europäischen Länderbund zu beteiligen und mitzuwirken. „Ich wünsche mir für die EU vor allem eine gute Zukunft“, sagte Elisabeth Jeggle. In Anbetracht der hohen Beteiligung der Schüler am Wettbewerb blicke sie dieser Zukunft freudvoll entgegen. Außerdem dankte sie Christine Lambrecht für die langjährige Betreuung der Preisübergabe des Wettbewerbs, weil sie diese Aufgabe dieses Jahr zum letzten Mal übernommen hatte.

Die Gewinner der Landespreise sind: Lina Winkler, Medine Kaplan (beide Grundschule Alleshausen); Christian Zlatar, Milana Buck, Carolin Kehler (alle Grundschule Dürmentingen); Clara Martin, Lena Klotz, Felicia Günzl (alle Grundschule Ochsenhausen); Valentin Schad, Johanna Miller, Pauline Merk (alle Grundschule Steinhausen an der Rottum); Eron Morina, Timo Spies, Alisa Schmidt (Joseph-Christian-Schule Riedlingen); Eva Diehm, Kevin Gerber (beide St. Gerhard-Schule Riedlingen) (hula)