Zahlreiche Podestplätze für TG-Starter

Bei strahlendem Sonnenschein und hervorragenden Pistenbedingungen sind die Skirennläufer der TG Biberach beim Bezirkscup (Kanzi-Cup) im Riesenslalom in Grasgehren gestartet. Nach der langen pandemiebedingten Wettkampfpause zeigte das Team nach TG-Angaben sehr gute Leistungen und konnte zahlreiche Podestplätze einfahren.

Bei den jüngsten Rennläufern in der Klasse U8 erzielte der Biberacher Noah Osterspey in beiden Rennen den ersten Platz, Felix Stöferle fuhr im zweiten Rennen Rang drei. Ebenfalls sehr gut unterwegs war Hanna Marie Osterspey (U10). Sie zeigte sich mit den Plätzen eins und zwei in einer sehr guten Frühform, genauso wie Stefan Stöferle (U10), der die Ränge drei und fünf belegte. Ludwig Felder reihte sich in der gleichen Altersklasse im Mittelfeld ein.

In der Altersklasse U16 dominierte Luna Pitsch die Konkurrenz mit zwei überragenden Läufen und setzte sich mit zwei Siegen an die Spitze der Gesamtwertung. In der gleichen Altersklasse schaffte Finja Friedrich im ersten Rennen ihrer Karriere den vierten Rang, schied jedoch im zweiten Lauf aus. Auch ihre Schwester Josina (U12) zeigte nach anfänglicher Nervosität zwei solide Fahrten, die ihr Platzierungen im Mittelfeld einbrachten. Bei den Jungen präsentierte sich Theo Felder mit den Plätzen fünf und sechs gut in Form, knapp dahinter reihte als zweimaliger Achter Jakob Zenzen ein.

In der umkämpften Altersklasse U14 konnte sich Lena Ströbele nach einem ordentlichen ersten Lauf (Platz fünf) noch einmal steigern und schaffte im zweiten Rennen als Dritte den Sprung aufs Podest. Franziska Zenzen erreichte in der gleichen Altersklasse zwei Platzierungen im Mittelfeld.

Vom Pech verfolgt waren die Biberacher Starter der Klasse U14 männlich: Elias Osterspey stürzte im Zielhang nach einer kleinen Unachtsamkeit, blieb aber unverletzt. Im zweiten Rennen verpasste er als Vierter das Podest nur um wenige Hundertstelsekunden. Mario Stöferle blieb als 14. und Zehnter trotz ordentlicher Läufe etwas hinter seinen Möglichkeiten.

In der Altersklasse U16 wurde Julian Ströbele Fünfter im ersten Lauf. Im zweiter Rennen ging er ein größeres Risiko, was ihm in Form eines Fahrfehlers bei hoher Geschwindigkeit zum Verhängnis wurde und letztlich Rang neun bedeutete. Newcomer Leon Maier erreichte in der gleichen Altersklasse Platz 14 im ersten Lauf und schied im zweiten Lauf aus.

Bei den älteren Läuferinnen zeigte Maike Melzer (U21) ihr Potenzial nur teilweise und erreichte zweimal den dritten Platz. Aufgrund der Ergebnisse in den vergangenen Jahren ist nach TG-Angaben mit einer Steigerung im Laufe der Saison zu rechen. Dies gilt auch für ihre Schwester Frauke, die mit zwei siebten Plätzen etwas hinter ihren Möglichkeiten zurückblieb. Der vierte Neuling, Elias Schwarz, erreichte zweimal Platz sieben in der U21. Insgesamt zeigten sich die verantwortlichen Trainer der TG Biberach sehr zufrieden mit dem Fortschritt der Nachwuchsathleten.