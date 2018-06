Zahlreiche Podestplätze für den RSC Biberach

Der Monat Mai ist für die Nachwuchsfahrer des RSC Biberach sehr erfolgreich gewesen. Unter anderem sicherten sie sich einige Titel bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften in Singen. Auch bei den Rennen in der Schweiz, der BaWü-Schüler-Serie in Ellmendingen und den Wettkämpfen in Schwenningen waren die Biberacher stets vorne mit dabei.

Bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften in Singen traten die Athleten zunächst im Einzelzeitfahren an. Hier bewies Julia Servay in der U13 ihr Geschick und belegte den zweiten Platz. U15-Fahrer Richard Kimmich feierte mit der viertbesten Zeit einen beachtlichen Erfolg. Vereinskollege Justin Bellinger folgte dicht dahinter und wurde Fünfter. Der Jugendfahrer Moritz Bader erreichte nach 16 Kilometern als drittbester des Landes das Ziel. Erik Weggenmann fuhr im Kampf gegen die Uhr zu Platz sechs.

Beim Straßenrennen Tags darauf zeigten Katja Schick und Mia Schechinger in der Schülerklasse U11 ein starkes Rennen. Die zwei Radsportlerinnen setzten sich schon in der ersten Runde klar vom Feld ab. Mit einem Doppelsieg feierten die beiden den Meister- (Schick) und Vizemeistertitel (Schechinger). Bei den U13-Schülerfahrerinnen erklomm Julia Servay das Podest. In der letzten Runde positionierte sich die Biberacherin für den Schlussspurt an der richtigen Stelle und holte sich den Sieg.

Landesmeistertitel für Geiser

Justin Bellinger und Richard Kimmich starteten beim Rennen der Schüler U15. Trotz mehreren Attacken konnte das Fahrerfeld nicht verkleinert werden. Bellinger und Kimmich gestalteten das Renngeschehen bis zum Ende aktiv mit. Im Schlussspurt platziert sich Bellinger geschickt und wurde Zweiter. Kimmich sprintete zu Platz fünf. Bei der weiblichen U15-Klasse konnte sich Hanna Geiser mit einem Soloritt den Landesmeistertitel holen. Schon in der ersten Runde nutzen sie ihre Chance und fuhr ihren Kontrahentinnen davon. Nach sieben Runden kam sie mit einem großen Vorsprung ins Ziel. Rike Fütterling kämpfte im Hauptfeld um ihre Position und erreichte am Ende als Neunte das Ziel.

Die Jugendfahrer hatten acht Runden zu bewältigen. Moritz Bader und Erik Weggenmann erhöhten das Tempo häufig und versuchten, das Fahrerfeld kleiner zu machen. Am Ende wurde Bader Vierter, Weggenmann Elfter. Bei den Junioren fuhr Henry Fütterling ein starkes Rennen. Ab der vierten Runde setzt er sich mit acht weiteren Fahrern vom Feld ab. In einem knappen Sprintfinale sicherte sich Fütterling Rang sieben und war über das Ergebnis sichtlich zufrieden.

Eine Woche später ging es für die Biberacher Nachwuchsmannschaft zum Vier-Länder-Schüler-Cup nach Dissenhofen in die Schweiz. Im Rennen der Schülerinnen U11 bestritten Julia Servay, Katja Schick und Mia Schechinger den Wettkampf. Nachdem alle drei in den ersten Runden in den Führungsgruppe waren, fiel Schechinger nach Tempoverschärfungen zurück. Servay und Schick blieb in der achtköpfigen Spitzengruppe. Am Ende sprintete Servay zum Sieg,. Schick wurde Siebte. Schechinger Achte. Hanna Geiser konnte sich in der Altersklasse U13 schon früh vom Feld absetzen. Mit einem großen Vorsprung kam sie ins Ziel und belegte Platz zwei. Rike Fütterling kam mit der Verfolgergruppe ins Ziel und holte Platz sieben.

Die U15-Fahrer Justin Bellinger und Richard Kimmich arbeiteten viel, um vom Feld wegzukommen. Mit einer vierköpfigen Spitzengruppe gelang auch der Versuch und im Zielsprint belegte Bellinger Rang eins und Kimmich Rang drei.

Bei der ersten Etappe des BaWü-Schüler-Cups in Ellmendingen sammelten die Biberacher Radsportler einige Gelbe Trikots. Für die älteste Lizenzklasse U19 ging der Biberacher Matthias Herrmann an den Start. Bei dem 60 Kilometer langen Rundstreckenrennen wurde er Neunter. Die U15-Schüler Justin Bellinger und Richard Kimmich mussten die bergige Strecke sechsmal bezwingen. Bis zur vorletzten Runde führten Bellinger und Kimmich das Feld an, bevor das Tempo für den Schlusssprint verschärft wurde. Am Ende überquerte Bellinger als Erster das Ziel und sicherte sich die Führungsposition im BaWü-Schüler-Cup. Kimmich wurde Vierter.

Die Mädchen der U15 starteten gemeinsam mit den Jungs und Mädchen der Altersklasse U13. Hanna Geiser und Rike Fütterling, die für die älteren Mädchen starteten, kämpften von Anfang an um gute Positionen. Geiser musste sich kurz vor dem Ziel zwei gegnerischen Fahrerinnen geschlagen geben und kam auf Platz drei. Fütterling folgte in der nächsten Gruppe auf Platz neun.

Doppelsieg für den RSC

Julia Servay, die in der Schülerklasse U13 auf die Strecke ging, konnte sich gegen ihre Konkurrenz durchsetzten und übernahm das Gelbe Trikot. In der jüngsten Lizenzklasse U11 starteten die Biberacher Mia Schechinger und Katja Schick. Beide zeigten eine sehr gute Leistung und überquerten die Ziellinie mit Rang eins (Schechinger) und zwei (Schick). Beim Rennen in Schwenningen eine Woche später holte sich Justin Bellinger auf der bergigen Rundstrecke und nach knapp 30 Kilometern den Tagessieg. Bei den Junioren wurde Matthias Herrmann nach 80 Kilometern Neunter. Jonas Henger sicherte sich den 13. Platz vor Vereinskollege Max Küppenbender, der 16. wurde.