Zahlreiche Nachholspiele stehen an

Von Gründonnerstag bis Ostermontag stehen in der Fußball-Kreisliga A II zahlreiche Nachholspiele auf dem Programm. Der FC Wacker Biberach empfängt am Gründonnerstag die SG Mettenberg. Das Spiel findet auf dem Kunstrasenplatz Nummer eins um 19 Uhr in Biberach statt.

Gründonnerstag: Überraschend kam die SG Mettenberg gegen Baustetten zu einem Punkt. Der durchaus wichtig ist, wenn es um die Vergabe der letzten drei Plätze geht. Wobei sich die SGM keineswegs mit dem derzeitigen 13. Tabellenplatz abfindet. Gastgeber FC Wacker Biberach bezog gegen die SGM Warthausen/Birkenhard am Ende doch noch eine deutliche 0:4-Niederlage. Wacker muss konzentriert auftreten, um nicht noch weitere Punkte liegen zu lassen.

Lokalderby in Äpfingen

Karsamstag: Das Lokalderby Äpfingen gegen Schemmerhofen steigt am Karsamstag, 31. März. Im Abstiegskampf stehen sich die TSG Maselheim-Sulmingen und Inter Laupheim gegenüber. Alle Spiele am Karsamstag werden um 15 Uhr angepfiffen. Der SV Äpfingen, der zwar mit seinen gezeigten Leistungen bisher noch nicht ganz zufrieden ist, empfängt zum Derby den SV Schemmerhofen. Unzufrieden können aber die Äpfinger nicht sein, denn aus den bisher zwei absolvierten Spielen nach der Winterpause gab es sechs Punkte. Schemmerhofen kam im Spitzenspiel zu einem Remis und braucht deshalb aus dieser Paarung einen Sieg, um die TSG Achstetten richtig unter Druck setzen zu können. Demgegenüber dürfte sich die Nervosität bei den Gastgebern in Grenzen halten. Der gute Mittelfeldplatz des SVÄ wird auf jeden Fall auch nach dem Spiel Bestand haben. Der SV Burgrieden reist zur SGM Warthausen/Birkenhard. Das Spiel findet auf dem Rasenplatz in Birkenhard statt. Die SGM hat mit dem 4:0 gegen Wacker Biberach gezeigt, dass sie durchaus vorn noch ein wenig mitreden mag. Dafür ist aber ein Sieg in diesem Nachholspiel Pflicht. Burgrieden kam zu einem Unentschieden in Schönebürg und wäre mit diesem Ergebnis am kommenden Samstag keineswegs unzufrieden.

Unter der Rubrik Abstiegskampf läuft das Spiel TSG Maselheim-Sulmingen gegen den FC Inter Laupheim. Die Gäste aus Laupheim haben zwar noch einen Puffer von sieben Punkten, aber der kann unter Umständen schnell aufgebraucht sein. Eine Niederlage bei Maselheim-Sulmingen würde bei Inter das Nervenkostüm gehörig ins flattern bringen. Zwei wichtige Punkte verlor der SV Baustetten bei seinem Gastspiel bei der SG Mettenberg. Nach dem Unentschieden des SV Schemmerhofen wäre Baustetten bei einem gleichzeitigen Sieg auf Platz zwei gelandet. Der SVB kann sich deshalb in seinem Heimspiel gegen den FC Wacker Biberach rein gar nichts mehr erlauben. Bei einer Niederlage könnte Baustetten ins vordere Mittelfeld abrutschen. Wacker Biberach will auf jeden Fall seinen einstelligen Tabellenplatz verteidigen.

Schnelles Wiedersehen

Ostermontag: Die SF Bronnen und der SV Mietingen II treffen bereits am Ostermontag, 2. April (Anstoß: 15 Uhr), wieder aufeinander. Das Spiel war am Sonntag, 27. August, vergangenen Jahres, wegen Gewitters abgebrochen worden. Beim Gast aus Mietingen läuft es noch nicht rund. Deshalb ging die Partie am vergangenen Wochenende gegen die Sportfreunde mit 0:3 verloren. Mietingen II wird bestrebt sein, die Sache in Bronnen diesmal besser zu machen.