Zahl der Fahrgäste in den Linienbussen steigt wieder – doch von Normalität kann keine Rede sein

Nach dem Lockdown im März waren die Fahrgastzahlen trotz gutem Angebot im Biberacher Stadtbusverkehr stark eingebrochen. Seit Anfang Mai fahren die Linienbusse wieder nach Schulfahrplan. Erste Schulklassen besuchen den regulären Unterricht wieder.

Über das automatische Fahrgastzählsystem in den Stadtbussen konnten sich die Stadtwerke einen schnellen Überblick über die Entwicklung der Fahrgastzahlen verschaffen. In der ersten Schulwoche wurden die Beförderungszahlen aus über 200 verschiedenen Fahrten ausgewertet. Wie sich die Zahlen entwickeln, darüber informierten die Stadtwerke am Montag in einer Pressemitteilung.

Der Mindestabstand konnte bei den gezählten Fahrten eingehalten werden. Helmut Schilling

Die Ergebnisse sind laut Stadtwerke besser als gedacht: Die Linienbusse befördern im Stadtverkehr schon wieder annähernd 50 Prozent der sonst im Mai üblichen Fahrgäste, im Überlandverkehr sind es immerhin schon wieder fast 30 Prozent.

Im Durchschnitt fahren neun Menschen pro Fahrt mit den Linienbussen der Stadtwerke. „Dies ist für den Dauerbetrieb zwar viel zu wenig, aber nach den Wochen mit leeren Bussen sind wir froh, dass sich wieder Fahrgäste trauen, mit uns zu fahren“, so Helmut Schilling, Leiter des ÖPNV bei den Stadtwerken.

Verstärkerfahrzeuge im Einsatz

Auch der Einsatz der Verstärkerfahrzeuge führe dazu, dass die Auslastung der Fahrzeuge bezüglich des Abstandsgebots unproblematisch sei. In den erhobenen Fahrten waren nie mehr als 26 Fahrgäste gleichzeitig im Bus. „Der Mindestabstand konnte bei den gezählten Fahrten eingehalten werden“, so Schilling.

Seit Ende April ist bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln das Tragen von Masken Pflicht. Mit der am 18. Mai in Kraft tretenden neuen Corona-Verordnung wurde diese Maskenpflicht ausgeweitet und gilt nun auch an Bus- und Bahnsteigen. Ordnungsamt und Stadtwerke kontrollieren die Einhaltung der Maskenpflicht.

Mund-Nase-Bedeckung ab einem Alter von sechs Jahren

„Die Maske gibt insbesondere in den Fällen mehr Sicherheit, in denen das Abstandhalten nicht in der gewünschten Form möglich ist“, sagt Helmut Schilling. Alle Personen ab einem Alter von sechs Jahren sind verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen und sich an Bus- und Bahnsteigen aufhalten.

Die Maske kann selbst genäht sein, erlaubt sind auch Tücher und Schals. Erste Kontrollen zeigten laut Stadtwerke, dass die Fahrgäste solidarisch sind und sich an die Maskenpflicht halten.

Die Verkehrsunternehmen leiden insgesamt sehr stark unter den Folgen der Pandemie. Der Fehlbetrag ist bei den Verkehrsunternehmen Land auf und Land ab aktuell sehr hoch, da die Leistung kaum reduziert wurde und gleichzeitig die Erlöse fast vollständig fehlen.

Damit sich dies wieder langsam ändert, steigen die Busfahrer der Stadtwerke in den nächsten Tagen nach und nach wieder in den Fahrscheinverkauf ein. Ab diesem Zeitpunkt werden dann auch wieder Fahrscheinkontrollen durchgeführt und geahndet.