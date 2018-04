Yvonne Moderecker ist neue Beauftragte für Integration

Bereits Anfang April hat Yvonne Moderecker ihre Stelle als Integrationsbeauftragte der Stadt Biberach angetreten. Sie ist Nachfolgerin von Martina Eisele.

Die Aufgabe der Integrationsbeauftragten ist für die gebürtige Buchauerin nicht neu. Seit Oktober 2016 hatte sie diese Postition in der Stadt Riedlingen inne. Dort allerdings nur als Halbtagsstelle. „Ich freue mich, diese vielschichtige Aufgabe in Biber ach nun zu 100 Prozent ausüben zu dürfen“, so Yvonne Moderecker.

Nach ihrem Abitur in Biberach hat sie die meiste Zeit in Bremen gelebt. Dort hat sie Soziologie studiert und war in der aufsuchenden Sozialarbeit tätig. Sie eignete sich diverse Zusatzqualifikationen an, unter anderem als interkulturelle Kompetenztrainerin und ist somit für die Beratungsarbeit gut gerüstet. In ihrer Freizeit treibt Yvonne Moderecker gerne Sport.

Aufgabe der Integrationsbeauftragten ist es, die Kommunikation zwischen Bürgern mit und ohne Migrationshintergrund zu stärken, bestehende Projekte zu unterstützen und neue Kooperationspartnerschaften anzuregen, damit jeder Biberacher seine individuellen Fähigkeiten und Potenziale ausschöpfen kann. Viele Menschen sind in Biberach haupt- und ehrenamtlich in der Arbeit mit Migranten engagiert. Yvonne Moderecker bittet daher um Verständnis, dass sie sich nicht bei allen persönlich vorstellen kann und dass das Kennenlernen einige Zeit in Anspruch nehmen wird.